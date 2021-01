Biens culturels: chateau Chatel Argent éclairé la nuit

Le projet "Vivre Châtel Argent, entre histoire et identité" présenté par l'administration communale de Villeneuve au Gal, dans le cadre de l'appel 7,6 pour le réaménagement du patrimoine culturel et naturel des villages, a obtenu la contribution de 100.000 euros.

C'est une action dite 'd'éclairage architectural'grâce à laquelle la lumière sert à 'transformer l'image nocturne d'un bâtiment ou d'un paysage afin d'augmenter son attractivité". Une méthodologie également appelée ''lightning design'', qui permet de ''révéler ce qui existe et de créer des liens entre les éléments architecturaux des bâtiments et le paysage pour obtenir une identité spécifique tout en respectant l'environnement''.

Dans le cas de Châtel Argent, véritable monument symbolique de Villeneuve, le but est de ''redonner une vision nocturne à cette importante structure du patrimoine régional'', en utilisant'' des sources lumineuses led qui vont exalter les détails architecturaux d'un complexe qui a le charme d'une ruine antique''. Un projet qui intègre celui déjà opérationnel 'Vivre Châtel-Argent', l'itinéraire promu avec la Fondation Grand Paradis, qui a rejoint l'été dernière le circuit Abonnement Musées, une association qui rassemble un peu moins de 450 sites d'intérêt historique culturel entre la Lombardie, le Piémont et la Vallée d'Aoste et qui compte aujourd'hui au-delà de 160.000 abonnés. (ANSA).