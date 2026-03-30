Rires et patois sur scène : le Printemps Théâtral illumine Pollein et Nus

Après un samedi de pause, le Printemps Théâtral 2025-2026, organisé par la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) et soutenu par la Région Autonome Vallée d’Aoste, revient sur les planches pour sa quatrième soirée, samedi 4 avril à 21h au Théâtre Splendor. Au programme, deux compagnies emblématiques de la scène locale : Le Beurt é Boun de Pollein et Lé-z-amì dou patoué de Nus, accompagnées en musique par le « Duo Strawisky », Edoardo Milleret à l’accordéon et Yannick Vallet au trombone.

Le Beurt é Boun : « Le ten soun tchandjà ! »

La compagnie Le Beurt é Boun, fondée en 1995 à l’initiative de Giorgio Celesia, vétéran du théâtre récemment disparu, propose « Le ten soun tchandjà ! », pièce originale de Mery Pont. Sur scène, un vent de fraîcheur souffle dans le bar du village où les rencontres inattendues se succèdent, portées par un ensemble d’acteurs passionnés : Panasie Barailler, Elodie Celesia, André Celesia, Maurice Celesia, Rhémy Celesia, Chantal Cuaz, Gilles Dalbard, Laurent Joux, Valérie Marguerettaz, Mery Pont, Nicole Tognan, Pierre Yeuillaz et Lucien Yeuillaz.

Rhémy Celesia, président de la compagnie depuis décembre 2024, précise : « Chantal Cuaz, nouvelle recrue, fera ses débuts dans une pièce écrite par Mery Pont de A à Z. Nous avons réparti les rôles en fonction de nos aptitudes et espérons amuser tout le public, pas seulement nos habitués. » Fidèle à sa tradition, la troupe mêle rigueur et espièglerie : les répétitions sont l’occasion de s’amuser entre acteurs, et sur scène, les surprises ne manquent jamais. Le Beurt é Boun fait ses débuts au Printemps Théâtral en 2000 et depuis, ses comédies inédites sont un rendez-vous attendu par le public.

Lé-z-amì dou patoué : « L’è tot én boun trimadzo... ! »

De son côté, Lé-z-amì dou patoué, née en 1997 grâce à Germain Vuillermoz « pour l’amour du pays et pour ne pas laisser mourir le patois », présente « L’è tot én boun trimadzo... ! », pièce de Fabio Henriod éclairée par Stephanie Mathiou. Les acteurs Claire Campier, Philippe Campier, Denise Chabloz, Xavier Chévrier, Luca Elex, Fabio Henriod, Micaela Noz, Pier Giorgio Mosquet et les jeunes Emma et Filippo Elex explorent avec humour et tendresse les mille façons de contourner la vieillesse à Nus.

Fabio Henriod, auteur de sa vingtième pièce et président de la troupe, raconte : « Après trois ans, Xavier Chèvrier revient sur scène dans une pièce inspirée de la vie quotidienne des habitants de Nus et de leurs réflexions. Merci à notre administration municipale pour sa disponibilité habituelle. » Fidèle à sa mission culturelle, la compagnie cherche à divertir tout en maintenant vivante la tradition du patois, transmettant des histoires drôles et des observations ironiques sur le quotidien.

Une soirée entre humour, musique et tradition

Cette quatrième soirée du Printemps Théâtral est une célébration du patrimoine culturel valdôtain, mêlant rires, réflexions et musique live. Elle rappelle l’importance de préserver le patois, de raconter nos villages et nos habitants, et de créer un lien entre générations à travers le théâtre.

Le Printemps Théâtral donnera rendez-vous à ses spectateurs pour la cinquième soirée samedi 25 avril 2026, promettant encore une fois des histoires authentiques, des acteurs passionnés et l’énergie inimitable du théâtre en patois.