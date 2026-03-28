Estelle Dunand a remporté l'édition 2026 du concours Abbé Trèves

Estelle, qui fréquente actuellement la classe de quatrième en Irlande, a réalisé une vidéo où elle raconte sa façon de se sentir "Spontanément valdôtaines", thème du concours, malgré la distance. Un récit «émouvant et poétique, qui nous conduit de la Vallée d’Aoste à l’Irlande en mettant en scène la recherche d’un équilibre entre horizontalité et verticalité - a écrit dans la motivation le jury, composé par la Présidente Giorgia Sordi, Roland Martial et Martina Praz -. Les montagnes, qui rassurent et protègent, contrastent avec un plat pays qui ouvre un nouveau regard; sa vidéo fait ainsi ressentir avec force l’attachement profond à sa terre natale. L’éloignement devient ici une expérience féconde: c’est en partant que l’on redécouvre d’où l’on vient. La phrase finale de sa vidéo, "J’apprends d’où je viens", résume avec justesse cette prise de conscience et la force identitaire qui traverse l’ensemble du récit.»

La jeune a été récompensée par une dotation de 2.500 euros pour une formation de haut niveau ou un stage professionnel dans un média dans un pays francophone de son choix. Le prix lui a été remis lors d'une cérémonie qui s'est tenue le vendredi 27 mars à la Bibliothèque régionale d'Aoste, à la présence du Président du Conseil, Stefano Aggravi, et du Président de la section valdôtaine de l'Upf, Joseph Péaquin.

Ont également reçu une attestation pour leur participation au concours Miranda Perri (2e place), Martina Cuaz (3e place), Audrey Durand (4e place), ainsi que Camilla Barone, Alae Ben Youssef, Lara De Gasper, Emilie Favre, Odette Favre et Chiara Lucy Ferrando (5e place ex aequo).

«Ce concours n’est pas seulement une compétition: il permet aux jeunes de s’exprimer, de réfléchir à leur lien avec la Vallée d’Aoste et de valoriser la langue française, un patrimoine vivant et ouvert sur le monde - affirme le Président du Conseil, Stefano Aggravi -. Leur créativité et leur sensibilité témoignent l’importance de cultiver notre identité culturelle en construisant des ponts avec les cultures pour un avenir riche de possibilités. Je félicite Estelle Dunand ainsi que tous les participants.»

«La participation importante des jeunes valdôtain.e.s au concours Trèves, au nombre de 10 cette année, démontre concrètement leur intérêt de réfléchir à l'appartenance au territoire et à la culture valdôtaine tout en utilisant la langue française - dit le Président de la section valdotaine de l'Upf, Joseph Péaquin -. Une langue d'identité, de communication et d'ouverture sur le monde riche de diversité culturelle.»