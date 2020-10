Un consigliere regionale positivo al Covid e uno in isolamento fiduciario

C'è anche un consigliere regionale tra i diversi pazienti contagiati dal Covid-19 registrati in questi ultimi giorni in Valle d'Aosta, mentre un secondo si trova in isolamento domiciliare fiduciario.

Si tratterebbe di due esponenti dell'area progressista Pd-Rete Civica. Al momento non è dato sapere se la circostanza possa inficiare o meno la prima riunione del nuovo Consiglio Valle, in calendario martedì 20 e mercoledì 21 ottobre per la nomina del presidente dell'Assemblea, incarico cui è designato Alberto Bertin; del Presidente della Giunta, Erik Lavevaz e degli assessori componenti il Gouvernement. Sta di fatto che sette consiglieri regionali valdostani - di maggioranza e di opposizione - saranno sottoposti oggi a 'tamponi rapidi' per accertare se sono positivi al coronavirus. Negli ultimi giorni hanno partecipato ad alcune riunioni in cui erano presenti anche il consigliere regionale risultato positivo al Covid e quello che invece è in isolamento.