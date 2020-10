Cours en langue française à l'UniVda pour réaliser documentaire

Réaliser un film documentaire à partir de l'écriture du texte narratif; c'est le thème du cours pour la promotion et le développement de l'audiovisuel et la promotion de la langue française proposé par l'Université de la Vallée d'Aoste et la Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste. Le cours de 36 heures, en langue française, aura lieu du 25 octobre au 18 décembre prochain en présentiel à l'Université de la Vallée d'Aoste à Aoste.

La formation est destinée aux étudiants universitaires et au public intéressé. Le cours de formation a pour finalité de former à la pratique des techniques de la réalisation audiovisuelle du reportage et du documentaire. La formation sera articulée en 8 rencontres qui auront lieu l'après-midi, de l'apprentissage des fondamentaux (grammaire et base de l'écriture) jusqu'à la conception (choix et écriture d'un sujet), la réalisation (tournage en situation réelle en petits groupes, dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières) et la post-production (montage, mixage, correction des couleurs, effets).

Le cours est accessible à tous, aucune connaissance technique n'est requise au préalable. La fréquentation est obligatoire durant toute la formation. Joseph Péaquin est responsable de la formation. Auteur de nombreux documentaires sélectionnés dans différents festivals internationaux et diffusés sur des chaines européennes, Joseph Péaquin a reçu plusieurs prix, notamment en 2019, avec "Anima" qui a emporté le prix Italymbas au 6ème Babel Film Festival de Cagliari.

Les candidats doivent adresser leur candidature comprenant un CV et une lettre de motivation à l'adresse fcvdaentry@gmail.com au plus tard le lundi 14 octobre 2020. Un certificat de participation sera délivré à la fin du cours.

Pour toute information : fcvdaentry@gmail.com.