Lunedì e martedì si riuniscono i Consigli comunali di Brusson ed Etroubles

L'approvazione di tariffe e imposte agevolate per commercianti e piccole aziende locali che durante il lockdown hanno dovuto sospendere o ridurre drasticamente la loro attività è il punto principale all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Etroubles, convocato dal sindaco, Marco Calchera, per martedì 4 agosto alle ore 18.

L'assemblea si svolgerà nella sala consiliare che rimane però chiusa al pubblico per il proseguimento dell'emergenza Covid-19. I lavori prevedono anche l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria per il 2020 e delle tariffe Tari e Imu sempre per quest'anno.

Consiglio estivo anche al Comune di Brusson, dove il primo cittadino, Giulio Grosjacques, ha convocato l'Assemblea in presenza (anche in questo caso con assenza di pubblico) per le ore 20,30 di lunedì 3 agosto. All'ordine del giorno, la verifica e salvaguardia degli Equilibri di bilancio, una variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, l'approvazione dei Regolamenti in materia di entrate comunali e delle aliquote Imu per l'anno 2020.