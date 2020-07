Aosta: L'architetto Sergio Togni è candidato sindaco per la Lega VdA

E' Sergio Togni, 52 anni, residente a Valgrisenche (dov'è stato consigliere comunale) e attuale presidente dell'Ordine degli architetti della Valle d'Aosta, il candidato sindaco per la Lega Vda nel Comune di Aosta.

L'annuncio è giunto oggi direttamente dal segretario del Carroccio, Matteo Salvini, che ha twittato: "Complimenti e buon lavoro a lui, alla Lega e alla città. Sarò presto ad Aosta per sostenere il vero e unico cambiamento sia in Comune che in Regione".

La candidatura di Togni, apprezzato professionista che si è distinto negli anni per diversi interventi a sostegno dell'innovazione urbanistica nel rigoroso rispetto del territorio, è stata 'coltivata' in questi mesi da Nicoletta Spelgatti, leader e consigliere regionale leghista: "Sono estremamente soddisfatta dell'accettazione di Sergio Togni alla candidatura di sindaco del capoluogo; è un professionista serissimo e preparatissimo ma soprattutto un uomo con una visione trasparente della cosa pubblica e con le idee chiare sull'agire di un'Amministrazione pubblica. Potrebbe davvero cambiare in positivo il volto di Aosta e portare, assieme a una squadra di uomini e donne genuinamente motivata, il tanto atteso cambiamento urbanistico e sociale nel capoluogo valdostano".

Dal canto suo, Togni ha spiegato di aver accettato la candidatura "perchè mi è stata proposta una lista di nomi davvero interessanti e non di politici riciclati; persone con le quali è possibile condividere un percorso serio e finalizzato a migliorare la vita dei cittadini".

In conseguenza della candidatura alle elezioni comunali, nei prossimi giorni il professionista dovrà rassegnare le dimissioni dalla carica ordinistica.