Centrodestra valdostano, 'distribuzione risorse a pioggia solo spot elettorale'

La manovra finanziaria regionale "arriva in clamoroso ritardo" e si limita a una "distribuzione a pioggia" delle risorse in vista delle prossime elezioni regionali. Queste le critiche della coalizione di centrodestra valdostana (Forza Italia, Fratelli d'Italia e Front Valdotain) al disegno di legge di variazione al bilancio che da lunedì sarà all'esame del Consiglio Valle.

Da sinistra: Massimo Chatrian, Marco Busanelli ed Emily Rini (Fi); Alberto Zucchi, Marco Malacarne Gentile e Paolo Laurencet (FdI)

Questa mattina Alberto Zucchi, portavoce di Fratelli d'Italia ha denunciato in una conferenza stampa organizzata ad Aosta il "ritardo clamoroso con cui ci siamo trovati ad affrontare queste misure". Mentre Emily Rini, presidente dell'assemblea regionale e coordinatrice di Forza Italia ha spiegato: "Non condividiamo la filosofia di dare poco a tutti, si tratta di una distribuzione a pioggia; evidentemente per qualcuno è iniziata la campagna elettorale".

Il Centro destra presenterà, tramite la consigliera Emily Rini, un pacchetto di emendamenti destinati ad alcuni settori strategici: "Vogliamo mettere al centro della nostra attenzione gli albergatori, i commercianti, i ristoratori, gli esercenti e i liberi professionisti che hanno sofferto di più in questa emergenza sanitaria", ha spiegato ancora Rini.

Secondo Marco Busanelli, portavoce di Front Valdotain "ci sono alcune questioni che possono sembrare delle dimenticanze, ma che sono delle dimenticanze gravi: in una logica di distribuzione di risorse non si possono lasciare scoperti settori e parte di essi che sono assolutamente strategici e che sono stati colpiti dalla crisi legata al covid in maniera pesante".