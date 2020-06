Sabato e domenica Azione in piazza per presentare il progetto politico

Azione continua a crescere e non si vuole fermare!Si comunica chenei giorni di Sabato 20 e Domenica 21 giugno saremo presenti con uno stand informativo nel centro di Aosta per presentare le nostre iniziative e per rispondere a tutti coloro che hanno voglia di approfondire gli ideali e i valori che stanno alla base del progetto politico di Carlo Calenda.

Sarà anche l’occasione per poter aderire direttamente al movimento e diventare subito protagonisti della costruzione del futuro della Valle d’Aosta e del Paese.

Lo stand informativo sarà presente Sabato 20 giugno dalle ore 8.30 alle ore 12.00 in via Torino angolo via Vevey e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 in Piazza des Franchises; l’appuntamento pomeridiano sarà lo stesso per la giornata di Domenica 21 giugno.

Vi aspettiamo, in Azione! Il coordinatoreregionale Marco Curighetti