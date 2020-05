Les Valdôtains ont la nécessité de points de référence clairs et rassurants.

Tout le monde comprend, ou devrait comprendre, très bien les difficultés auxquelles les administrateurs doivent faire face chaque jour dans la gestion de la situation de crise. Cependant, l’apogée de la gestion d’urgence de la crise sanitaire est heureusement derrière nous, on passe à une gestion de programmation, il est temps de travailler avec pragmatisme et prévoyance à la reprise économique de la Vallée d’Aoste.

La situation générale se tient qu’à un fil très subtil qui risque de faire tomber le pays, et notre Région avec, dans la crise sociale. La susceptibilité du moment demanderait une grande attention aussi à la clarté de la communication, pour ne pas créer des agitations supplémentaires dans la population, déjà fortement touchée. La situation sanitaire demande une programmation à court terme visée surtout à la gestion de la reprise de l’activité ordinaire à l’intérieur de l’hôpital Parini d’Aoste et la préparation d’une éventuelle recrudescence de la situation épidémiologique. Cela demande une solution immédiate pour l’emplacement de la structure dédiée aux malades Covid. Que la solution soit trouvée avec la propriété de la clinique de Saint-Pierre, ou plutôt à l’intérieur de la structure de l’hôpital Parini ou du Beauregard, il faut l’identifier tout de suite. Il serait, bien au contraire, préjudiciable et très certainement contreproductif pour les objectifs de rapidité et d’économicité d’envisager des structures temporaires spécifiquement réalisées.

Il faut travailler rapidement à un plan, partagé avec les collectivités locales, pour la reprise des activités didactiques à septembre, en assurant tous les services annexes, qui seront certainement difficile à gérer et avec de grandes responsabilités sur les Syndics. Les familles ont fait de grands efforts dans ces derniers mois pour assurer la didactique à distance, même si parfois la communication des perspectives possibles n’était pas claire et se prêtant à confusion.

La loi avec les aides importants, et si attendus, aux activités productives Valdôtaines, en particulier pour le domaine touristique, les petits commerçants, les artisans, les agriculteurs, les entreprises qui valorisent les produits typiques et DOP, doit être approuvée dans les plus brefs délais possibles, en espérant que la politique soit à même de laisser de côté les intérêts électoraux de chacun et de se pencher avec cohésion vers l’objectif que les entreprises Valdôtaines s’attendent.

Il faut également préparer la reprise de l’activité du Casinò de la Vallée, pour être à même, le jour où finalement l’activité pourra reprendre, de le faire immédiatement et en pleine sécurité pour travailleurs et clients.

L’activité du Casinò est essentielle pas seulement pour ses employés mais pour tout le tissu économique de la Vallée d’Aoste, et tout en particulier de la moyenne Vallée.