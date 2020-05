Aosta: Pronta istruttoria domande alloggi Erp

Chiusi al pubblico ma attivi durante i due mesi e mezzo di lockdown, riaprono agli utenti lunedì 18 maggio gli uffici aostani dell'Agenzia regionale di edilizia residenziale-Arer. In questi mesi impiegati e funzionari dell'azienda che gestisce gli alloggi Erp hanno completato alcuni interventi tra cui l'istruttoria delle domande per il bando regionale di assegnazione di edilizia popolare. "Si rende dunque necessario il contatto diretto con i residenti - spiega l'Arere in una nota - e pertanto è stata predisposta una serie di misure volte alla graduale riapertura al pubblico, considerando sempre come aspetto prioritario la salvaguardia della salute delle persone, sia utenti che dipendenti".

Per aprire nuovamente all’utenza esterna l'Arer prevede di rendere accessibile, per il momento, il solo atrio di ingresso dove si trovano gli sportelli aperti al pubblico. Per questo scopo sono stati spostati i tornelli ed è stato creato un percorso ad anello che evita l’incrocio tra persone in entrata e persone in uscita.

Nel frattempo, il lavoro di progettazione e pianificazione svolto in remoto ha permesso di avviare una serie di interventi straordinari già programmati e concordati con l’Amministrazione regionale tra cui:

- Sostituzione delle reti idriche ammalorate in tre edifici di via Liconi; si tratta del totale rifacimento delle dorsali di distribuzione idrica e di acqua calda sanitaria. Per evitare la concentrazione di imprese detti interventi verranno realizzati mediante l’affidamento di tre lotti distinti, uno per palazzina;

- La rimozione del tetto in Eternit di una palazzina di proprietà Arer al civico 10 del quartiere Europa, e relativo rifacimento della copertura;

- Il rifacimento piazzale e aree cortilizie in una palazzina Arer nel quartiere Dora;

- La ristrutturazione di circa 12 alloggi delle palazzine “Giacchetti” al quartiere Cogne mediante la formazione di tre lotti da quattro alloggi, comprendenti interventi di sistemazione e messa a norma impiantistica;

- L’allacciamento di alcuni alloggi delle case Giacchetti al teleriscaldamento (sistema già presente e utilizzato dalla maggioranza delle unità immobiliari);

- L’aggiornamento catastale degli alloggi situati nei complessi edilizi storici “Filippini”,“Stura” “Giacchetti”, attività avviata mediante convenzione con il Collegio dei Geometri, per consentire il trasferimento definitivo, in diritto di superficie, delle unità immobiliari, dal Comune di Aosta all’Arer.

Tutte queste attività sono prossime alla realizzazione con un investimento di circa un milione di euro, in buona parte destinati al quartiere Cogne, a cui si devono aggiungere altri 500 mila euro per interventi di riqualificazione energetica su immobili a proprietà mista (Arer/Privati), per i quali le procedure sono già state avviate dai proprietari privati: si tratta delle palazzine “Mattioda” in via Parigi e “NuovaStura” in via Monte Cervino.