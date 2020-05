Aosta: Da lunedì distribuzione capillare di mascherine ai residenti

Estesa a tutto il territorio comunale di Aosta la distribuzione gratuita delle mascherine chirurgiche fornite dalla protezione civile per limitare la diffusione dell'epidemia di Covid-19.

Da lunedì 11 a sabato 16 maggio saranno infatti coinvolti il centro, i quartieri e la collina del capoluogo regionale. Le mascherine saranno distribuite, tra le ore 9 e le 12.30, dai militari dell'Esercito italiano: il calendario prevede la distribuzione nel parcheggio di regione Crou, in quello di via Frison e in place des Franchises (11 maggio), nel parcheggio di Signayes, in quello di corso Saint-Martin-de-Corléans (di fronte alla scuola Cerlogne) e in piazza Arco d'Augusto (12 maggio), nel piazzale della chiesa di Arpuilles, in piazza Ducler (ex area Ferrando) e in piazza Roncas (13 maggio), in piazza della Repubblica, piazza Plouves e nel parcheggio di regione Borgnalle (14 maggio), nel piazzale della chiesa di Excenex, in via Cavagnet (di fronte alla scuola del quartiere Cogne) e nel parcheggio di via Petigat (15 maggio), in piazza Chanoux, in via Valli valdostane (nel quartiere Dora) e a Porossan in località La Chapelle (16 maggio).