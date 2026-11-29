Che cosa significa fare banca oggi, in un mondo attraversato da profonde trasformazioni tecnologiche ed economiche? E come si può continuare a mettere le persone al centro, anche nell'era dell'intelligenza artificiale? Sono alcune delle questioni affrontate a Saint-Vincent durante la serata promossa da Banca Mediolanum nell'ambito di «Visionari – La Banca al servizio delle Persone», il progetto itinerante che attraversa l'Italia con dodici appuntamenti dedicati ai valori e alla cultura del fare banca.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di mantenere viva e attuale l'eredità imprenditoriale e umana di Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, mettendola a confronto con il pensiero di Amadeo Peter Giannini, fondatore di Bank of America. Due figure appartenenti a epoche differenti, ma accomunate da un'intuizione che conserva ancora oggi una forte attualità: la banca non può limitarsi a essere un intermediario finanziario, ma deve rappresentare uno strumento al servizio delle persone, delle loro aspirazioni e dello sviluppo della società.

È proprio questa concezione del rapporto tra istituto di credito e cliente a costituire il filo conduttore dell'incontro. Non soltanto gestione del risparmio e servizi finanziari, dunque, ma fiducia, ascolto, responsabilità e capacità di accompagnare le persone nelle diverse fasi della loro vita.

A sviluppare il confronto sono stati Giovanni Pirovano, presidente di Banca Mediolanum, e Sara Doris, vicepresidente dell'istituto, accompagnati dalla scrittrice Allegra Groppelli, che ha guidato il dialogo attraverso testimonianze, ricostruzioni storiche e momenti di riflessione.

Sara Doris

Il messaggio che emerge è legato a una delle convinzioni più radicate nella storia imprenditoriale di Ennio Doris: mettere la persona al centro non deve essere una semplice dichiarazione d'intenti, ma una scelta concreta, capace di orientare l'organizzazione e la cultura aziendale. Una filosofia che oggi deve misurarsi con cambiamenti profondi, a partire dall'innovazione digitale e dall'intelligenza artificiale, senza perdere di vista il valore insostituibile della relazione umana.

La tecnologia, in questa prospettiva, può ampliare le opportunità e rendere più efficienti i servizi, ma non può sostituire completamente il rapporto personale, la consulenza e la fiducia che si costruisce nel tempo. È qui che si gioca una parte importante della sfida per il sistema bancario: innovare senza smarrire la propria dimensione umana.

La tappa di Saint-Vincent ha rappresentato anche un'occasione di dialogo con il territorio valdostano, portando nella regione una riflessione che supera il tradizionale rapporto tra banca e cliente. Il tema riguarda infatti il contributo che il sistema finanziario può offrire alla crescita delle comunità, sostenendo progetti, accompagnando le famiglie nelle loro scelte e affiancando le imprese nei percorsi di sviluppo.

Per Banca Mediolanum, essere visionari significa proprio questo: saper interpretare i cambiamenti, guardare oltre il presente e individuare nuove possibilità, mantenendo saldi i principi che hanno ispirato il fondatore.

«Visionari – La Banca al servizio delle Persone» prosegue così il suo viaggio nazionale, trasformando il ricordo di due protagonisti della storia bancaria in un'occasione per interrogarsi sul futuro della finanza. Un futuro nel quale, al di là dell'evoluzione degli strumenti e dei mercati, la qualità del rapporto con le persone resta un elemento decisivo per dare valore all'attività bancaria.