Arrivano gli sconti del Black Friday: a cosa dobbiamo prestare attenzione? Quella che ormai è diventata un'abitudine irrinunciabile per molti consumatori non è più limitata all'ultimo fine settimana di novembre, come vorrebbe la tradizione. Sconti e promozioni, infatti, si prolungano ormai per periodi decisamente più lunghi.

C'è chi anticipa i regali di Natale, chi approfitta delle offerte per cambiare un elettrodomestico o rinnovare il guardaroba con un nuovo capo. Insomma, acquistare durante il Black Friday può essere conveniente, ma è importante agire con senso critico, senza lasciarsi attrarre più dallo sconto che dal prodotto che si sta comprando.

L'ennesimo paio di scarpe di cui non avevamo bisogno, anche se acquistato a prezzo scontato, non rappresenta necessariamente un'occasione: potrebbe semplicemente trasformarsi in una spesa in più. Allo stesso modo, un'offerta particolarmente vantaggiosa per un prodotto di scarsa qualità non è affatto un affare, soprattutto se dopo poche settimane risulta inutilizzabile.

Confrontare i prezzi prima e durante il Black Friday è sempre una buona abitudine. È inoltre importante controllare il cartellino, sul quale devono essere riportati il prezzo iniziale, la percentuale di sconto e il prezzo finale. La stessa attenzione va riservata agli acquisti online.

Nessuno vieta di comprare un abito della scorsa stagione o un modello meno recente di telefonino: l'importante è esserne consapevoli. Bisogna quindi verificare che le promozioni non riguardino esclusivamente fondi di magazzino.

A questi semplici accorgimenti va naturalmente aggiunta la necessaria attenzione per scongiurare vere e proprie truffe.

Attenzione alle truffe online e sui social

Molte delle truffe più diffuse oggi viaggiano sul web e attraverso i social network.

Dietro post che contengono parole chiave particolarmente utilizzate, come #giveaway, #blackfriday e #sconti, potrebbero infatti nascondersi dei truffatori. È quindi importante prestare la massima attenzione quando si seguono su Facebook, Instagram e sugli altri social network le tendenze del momento.

Meglio pensarci due volte prima di cliccare su post nei quali magari si è stati taggati: potrebbero contenere link malevoli.

La stessa prudenza è necessaria anche con i messaggi che circolano su WhatsApp. I gruppi delle chat, considerati abitualmente sicuri perché frequentati da amici, conoscenti o colleghi, possono infatti essere facilmente infiltrati da malintenzionati. Attraverso l'invio di link fraudolenti, questi ultimi possono indurre gli utenti ad acquisti inconsapevoli o rendere accessibili informazioni sensibili, come i dati della carta di credito.

In queste settimane di acquisti frenetici, ci sono almeno altri tre consigli utili da seguire:

Eliminare tutti i messaggi promozionali sospetti o provenienti da account sconosciuti, respingendo così i tentativi di phishing e altre frodi informatiche.

Scegliere una password diversa ogni volta che ci si registra su un nuovo sito di acquisti.

Non connettersi mai a una rete Wi-Fi pubblica quando si sta per effettuare un acquisto online.

Dieci regole per comprare online in sicurezza

Federconsumatori Valle d'Aosta ricorda inoltre alcune importanti precauzioni da adottare prima di procedere a un acquisto sul web:

1. Verificare la sicurezza del sito. Acquistare solo su piattaforme protette da sistemi di sicurezza come SSL e SET. Sono riconoscibili, secondo le indicazioni tradizionali, dal simbolo del lucchetto nella barra degli indirizzi.

2. Confrontare le offerte. Prima di procedere all'acquisto, verificare i prezzi proposti da diversi venditori e cercare online informazioni sulla reputazione del negozio.

3. Non avere fretta. Molti siti utilizzano una comunicazione emotiva, con timer che scadono e avvisi che segnalano la disponibilità limitata di un articolo. Meglio non lasciarsi condizionare da queste strategie.

4. Diffidare degli sconti eccessivi. Offerte estremamente vantaggiose potrebbero nascondere siti poco affidabili, prodotti di dubbia provenienza o condizioni commerciali poco trasparenti.

5. Valutare la reale necessità dell'acquisto. Non bisogna lasciarsi attrarre esclusivamente dallo sconto, ma chiedersi sempre se si sta comprando qualcosa di cui si ha davvero bisogno.

6. Controllare il prezzo finale. Verificare sempre il costo complessivo, comprese le spese di spedizione e gli eventuali costi aggiuntivi.

7. Verificare i tempi di consegna. È importante controllare la data prevista, soprattutto se l'acquisto è destinato a diventare un regalo o se si rischia di non essere in casa al momento della consegna.

8. Conservare la documentazione. Stampare o salvare una copia dell'ordine e della pagina contenente l'offerta, così da poterla utilizzare in caso di future contestazioni.

9. Scegliere metodi di pagamento sicuri. Preferire carte prepagate o servizi come PayPal, evitando possibilmente il bonifico bancario. Non comunicare mai via email i riferimenti della propria carta o altri dati personali.

10. Ricordare il diritto di recesso. Per gli acquisti online, in linea generale, è possibile cambiare idea ed esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna del prodotto, secondo le condizioni previste dalla normativa.