L’Azienda USL della Valle d’Aosta rafforza il welfare aziendale e mette a disposizione dei propri dipendenti più risorse e nuove opportunità per sostenere le spese della vita quotidiana. Per il 2026 il contributo individuale sale infatti da 285 a 500 euro, con un incremento significativo delle somme riconosciute al personale e un ampliamento dei beni e dei servizi che possono essere acquistati o rimborsati.

La misura interessa complessivamente 2.037 dipendenti, senza distinzioni legate alla categoria professionale di appartenenza. Un intervento che arriva dopo il riscontro positivo del primo anno di sperimentazione, avviata nel 2025, e che è stato definito dall’Azienda in accordo con le Organizzazioni sindacali delle tre aree contrattuali. Le risorse provengono dai fondi contrattuali, attraverso una quota individuata sulla base degli accordi sindacali. Il beneficio è inoltre esente da imposizione fiscale e contributiva.

La novità non riguarda soltanto l'aumento della disponibilità economica. Il Piano welfare 2026 amplia infatti sensibilmente il ventaglio delle possibilità offerte ai lavoratori. Accanto ai voucher per l'acquisto di beni di consumo, vengono introdotte nuove formule di acquisto diretto e di rimborso delle spese sostenute per sé e, nei casi previsti, per i propri familiari.

Tra le spese ammesse figurano quelle per attività sportive, ricreative e culturali, l'istruzione, i servizi socio-assistenziali, il trasporto pubblico e le utenze domestiche. Si tratta di interventi che puntano a incidere concretamente sui bilanci familiari, offrendo un sostegno che va oltre il semplice riconoscimento economico e che può accompagnare i dipendenti in diversi aspetti della vita quotidiana.

Il welfare aziendale diventa così uno strumento di conciliazione tra lavoro e vita privata, di sostegno al potere d'acquisto e di attenzione al benessere delle persone. Una scelta che assume particolare rilevanza per il sistema sanitario valdostano, alle prese con la necessità di attrarre nuovi professionisti e trattenere quelli già in servizio.

«L'elevata adesione registrata nel primo anno di attivazione del servizio ci ha confermato quanto questa iniziativa risponda a esigenze concrete dei nostri dipendenti – sottolinea il direttore della Struttura complessa Amministrazione del Personale, Dante Quinson –. Grazie al percorso condiviso con le Organizzazioni sindacali, quest'anno siamo riusciti non soltanto ad aumentare sensibilmente l'importo a disposizione di ciascun lavoratore, ma anche ad ampliare le possibilità di utilizzo, introducendo forme di rimborso per spese che incidono in maniera significativa sui bilanci familiari».

«L'obiettivo è costruire un sistema di welfare sempre più vicino ai bisogni delle persone che lavorano nella sanità valdostana, nella consapevolezza che investire nel loro benessere significa investire anche nella qualità dei servizi offerti ai cittadini», aggiunge Quinson.

Il nuovo piano introduce anche strumenti digitali per rendere più semplice l'accesso al servizio. Da quest'anno i dipendenti potranno consultare e gestire il proprio credito direttamente da smartphone, attraverso un'applicazione dedicata. È stato inoltre previsto un sistema di autenticazione a due fattori, pensato per rafforzare la sicurezza e la tutela dei dati personali.

Il potenziamento del welfare si inserisce in una strategia più ampia dell'Azienda USL, che punta a rendere la sanità valdostana un ambiente di lavoro più attrattivo e a favorire la permanenza dei professionisti nel servizio sanitario regionale. Accanto alle politiche di reclutamento, l'attenzione si concentra quindi anche sulle condizioni di lavoro, sulla valorizzazione delle risorse umane e sulla fidelizzazione del personale.

Con il passaggio da 285 a 500 euro per dipendente, l'Azienda USL rafforza dunque uno strumento che coinvolge oltre duemila lavoratori e che, attraverso le nuove possibilità di rimborso, estende i suoi effetti anche alla dimensione familiare. Una misura che punta a riconoscere il valore del personale sanitario e amministrativo, considerando il suo benessere una componente importante della qualità e della continuità dei servizi pubblici.