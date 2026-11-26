La montagna valdostana non è soltanto un territorio che invecchia e combatte contro lo spopolamento. È anche una realtà capace di attrarre nuovi residenti, offrire opportunità e rappresentare una scelta di vita per persone e famiglie che decidono di trasferirsi nelle comunità alpine. A raccontare questa trasformazione sono i numeri del Rapporto Montagne Italia 2026, realizzato da UNCEM insieme alla Fondazione Montagne Italia e pubblicato da Rubbettino. Un lavoro di ampio respiro, coordinato editorialmente da Luca Lo Bianco, che attraverso 1.280 pagine mette in relazione demografia, economia, ambiente, servizi e organizzazione istituzionale dei territori montani.

Per la Valle d'Aosta emerge un dato particolarmente significativo: tra il 2019 e il 2025 il saldo migratorio è stato positivo per 3.187 residenti netti. Una cifra che racconta una capacità di attrazione tutt'altro che marginale. Nel solo 2025 il saldo migratorio regionale ha raggiunto +697 persone, di cui 289 provenienti dai movimenti tra Comuni italiani e 408 dai trasferimenti con l'estero.

Il dato assume ancora maggiore rilevanza se confrontato con l'andamento naturale della popolazione. Nel 2025, infatti, la Valle d'Aosta ha registrato 677 nascite e 1.352 decessi, con un saldo naturale negativo di 675 unità. Il saldo migratorio positivo è quindi riuscito, almeno in quell'anno, a compensare interamente la perdita dovuta alla differenza tra nati e morti. La somma delle due componenti restituisce un risultato positivo di 22 persone, senza considerare eventuali rettifiche anagrafiche.

È una fotografia che invita a superare una lettura troppo semplicistica delle dinamiche demografiche. La popolazione continua a invecchiare, la natalità rimane bassa e tra il 2022 e il 2025 la regione ha perso complessivamente 646 residenti, pari allo 0,5%. Tuttavia, la capacità di attrarre nuovi abitanti dimostra che le comunità alpine non sono necessariamente destinate a una progressiva contrazione. Esiste una domanda di montagna, di qualità ambientale, di territorio e di condizioni di vita differenti, che può diventare una concreta opportunità di sviluppo.

Jean Barocco

È proprio su questa lettura che insiste Jean Barocco, consigliere nazionale UNCEM, che individua nel Rapporto uno strumento importante per ripensare le politiche territoriali e il futuro delle comunità valdostane.

«Il Rapporto Montagne Italia 2026 ci mette davanti a numeri che impongono una riflessione nuova. In Valle d'Aosta, tra il 2019 e il 2025, il saldo migratorio è positivo per 3.187 persone. Nel solo 2025 abbiamo 697 residenti netti in più grazie ai movimenti migratori, un valore che compensa il saldo naturale negativo. Sono numeri che dobbiamo leggere con attenzione, senza nascondere le criticità dell'invecchiamento, ma senza continuare a descrivere la montagna soltanto come un territorio che perde popolazione».

Per Barocco, la questione non è limitarsi a registrare un dato positivo, ma comprendere quali condizioni possano trasformare questa attrattività in una prospettiva duratura. «La Valle d'Aosta deve valorizzare il proprio modello di organizzazione territoriale, rafforzando le Unités des Communes valdôtaines, la cooperazione tra Sindaci e le politiche per i servizi. L'attrattività residenziale non si mantiene da sola: servono abitazioni accessibili, scuole, trasporti, opportunità lavorative, connessioni digitali e servizi sanitari. Servono scelte che permettano alle persone di restare, di ritornare e di arrivare».

Il Rapporto offre anche una lettura articolata delle differenze tra le diverse aree della regione. Le otto Unités des Communes valdôtaines, escludendo Aosta, contano complessivamente 89.427 abitanti nel 2026. Ma i numeri dimostrano che non tutte le valli si muovono nella stessa direzione.

Nel biennio 2024-2025 il saldo migratorio risulta positivo per sei unità territoriali. Il Cervino registra +91 residenti, l'Évançon +48, il Grand-Paradis +37, il Mont-Émilius +21, il Mont-Rose +4 e il Walser +5. Presentano invece un saldo negativo il Grand-Combin, con -50, e la Valdigne-Mont-Blanc, con -28.

Ancora più interessante è il confronto con l'evoluzione complessiva della popolazione tra il 2021 e il 2026. Il Grand-Paradis è l'unica Unité a registrare una variazione positiva, pari a +0,2%. Le altre aree evidenziano flessioni di diversa intensità: dal -0,6% del Grand-Combin al -3,5% del Walser, passando per il -2,3% della Valdigne-Mont-Blanc.

Sono differenze che confermano quanto sia importante evitare politiche uniformi. Accessibilità, disponibilità di abitazioni, trasporti, servizi scolastici e sanitari, opportunità occupazionali e collegamenti digitali rappresentano condizioni che assumono un peso diverso a seconda della valle e della struttura delle comunità. In questo quadro le Unités possono svolgere un ruolo strategico, diventando il luogo della cooperazione tra Comuni e della programmazione di servizi e investimenti condivisi.

Un altro elemento di particolare interesse riguarda il rapporto tra Aosta e le valli. Il capoluogo regionale, con 33.127 abitanti nella tabella comunale del Rapporto, è classificato anch'esso come Comune totalmente montano. Tutti i 74 Comuni valdostani rientrano infatti nella categoria dei Comuni montani utilizzata dal volume. Non esiste quindi una contrapposizione statistica tra una Valle d'Aosta montana e una non montana. La vera questione riguarda piuttosto il rapporto tra la città capoluogo e le comunità delle vallate.

Aosta concentra funzioni amministrative, servizi, istruzione, sanità e attività economiche che interessano l'intero territorio regionale. Le valli contribuiscono con le proprie risorse produttive, ambientali e sociali: turismo, agricoltura, foreste, acqua, energia e patrimonio naturale. Due dimensioni che non devono essere considerate separate, ma parti di un unico sistema territoriale.

Non a caso, anche il sindaco di Aosta Raffaele Rocco è consigliere nazionale UNCEM. Un elemento che rafforza il significato di una collaborazione istituzionale tra il capoluogo e i Comuni valdostani, nella prospettiva di una montagna che ha bisogno di servizi integrati e di una visione comune.

«In questa prospettiva, Aosta e le valli non sono realtà contrapposte: costituiscono un unico sistema territoriale, economico e sociale. Dobbiamo rafforzarne le relazioni, costruire servizi condivisi e valorizzare le risorse della montagna a beneficio di tutte le comunità», sottolinea Barocco.

Il Rapporto Montagne Italia 2026 amplia ulteriormente lo sguardo. Il volume prende in esame i 3.273 Comuni totalmente montani italiani, nei quali tra il 2019 e il 2025 il saldo migratorio complessivo ha superato le 174mila persone. La montagna, dunque, non è soltanto una destinazione turistica, ma un territorio che in diverse realtà italiane sta tornando a essere luogo di residenza, lavoro e investimento.

Le cinque parti principali del Rapporto affrontano la geografia demografica delle montagne, l'economia delle comunità digitali e green, il lavoro per il clima e le 37 Green Communities, le opinioni degli amministratori locali e il neopopolamento attraverso l'indagine La carica dei 100mila. Ampio spazio viene riservato anche all'associazionismo comunale, alla legge 131 del 2025, alla pianificazione territoriale, alla gestione forestale sostenibile, alle filiere bosco-legno-energia, al turismo montano e alla fiscalità differenziata.

Temi che per la Valle d'Aosta assumono un valore particolare, considerando le caratteristiche del suo territorio e le competenze del proprio sistema autonomistico. Tra gli indicatori regionali segnalati dal Rapporto figurano una popolazione con almeno 65 anni pari al 25,8%, una componente di almeno 85 anni del 4,2% e una crescita della popolazione straniera del 13,6% nel periodo 2021-2026. A questi elementi si aggiunge il patrimonio forestale, insieme alla qualità ambientale e alla presenza delle aree protette.

La sfida è quindi tenere insieme attrattività e capacità amministrativa. Non basta che nuove persone scelgano di vivere in montagna: occorre garantire loro le condizioni per costruire un progetto di vita stabile. Questo significa investire nella casa, nella mobilità, nella scuola, nella sanità territoriale, nella connettività e nelle opportunità economiche. Significa anche valorizzare le risorse naturali attraverso filiere produttive capaci di generare lavoro e ricchezza sul territorio.

«Il Rapporto ci offre una base conoscitiva per una nuova idea della montagna valdostana e italiana. Non una montagna definita soltanto dalle proprie difficoltà, ma una montagna che attrae, produce, innova e partecipa alle trasformazioni del Paese», conclude Barocco.

È forse questo il messaggio politico più importante che emerge dal documento: la montagna non può essere considerata una periferia da sostenere occasionalmente, ma un sistema territoriale che contribuisce alla crescita economica, sociale e ambientale del Paese. Per la Valle d'Aosta, la possibilità di trasformare i dati positivi sull'immigrazione in una strategia di lungo periodo passa anche dalla capacità di valorizzare la propria autonomia, rafforzare le istituzioni locali e mettere in rete le competenze dei Comuni.

Il Rapporto può così diventare la base di un nuovo patto tra Regione, Aosta, Unités e amministrazioni comunali. Un patto che abbia al centro servizi, abitazioni, lavoro, gestione delle risorse naturali e collegamenti tra il capoluogo e le vallate. Perché i 3.187 nuovi residenti netti non siano soltanto un dato statistico, ma il punto di partenza di una nuova stagione per la montagna valdostana.