Professioni sanitarie in VDA, iscrizioni aperte fino al 26 agosto per i corsi di laurea

C'è tempo fino alle ore 15.00 di mercoledì 26 agosto 2026 per presentare la domanda di ammissione ai Corsi di laurea delle Professioni sanitarie per l’anno accademico 2026/2027.
Appuntamento per i futuri studenti, che riguarda in primo luogo i 30 posti attivi per il Corso di laurea in Infermieristica nella sede di Aosta. A questi si aggiungono 5 posti riservati ai candidati valdostani presso l’Università degli Studi di Torino per i corsi di Logopedia, Tecniche audiometriche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico e Tecniche di radiologia medica.
Nate dalla sinergia tra Regione Autonoma Valle d’Aosta, Azienda USL e Università degli Studi di Torino, le misure costituiscono un investimento mirato per la crescita delle competenze e della forza lavoro nel sistema sanitario regionale.
Le iscrizioni al test d'ingresso dovranno essere effettuate esclusivamente online sul portale dell'Ateneo torinese (www.unito.it), mentre la prova di selezione si terrà a Torino il 16 settembre 2026. Per ulteriori dettagli relativi al corso di Infermieristica ad Aosta è possibile rivolgersi alla segreteria via telefono o tramite e-mail.