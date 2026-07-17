Fiera della Nocciola di Cortemilia, aperta la manifestazione di interesse per promuovere le filiere valdostane

L’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali informa che oggi, venerdì 17 luglio 2026, è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di un soggetto cui affidare, presso lo stand istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta, le attività temporanee di promozione e commercializzazione dei prodotti delle filiere carni e loro preparazioni e lattiero-casearia, nonché il servizio di somministrazione (street food) previsto per la serata di sabato 22 agosto 2026, nell’ambito della Fiera nazionale della Nocciola, in programma a Cortemilia (CN) il 22 e 23 agosto 2026.

L’avviso e la relativa documentazione sono consultabili nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/manifestazioni/Manifestazioni-2026/manifestazioni_interesse_i.aspx.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it, entro le ore 12.00 di lunedì 27 luglio 2026, utilizzando l’apposita modulistica disponibile al link sopra indicato.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Promozione dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali ai numeri 0165 275220 e 0165 275277.