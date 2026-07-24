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Lavoro&Lavoro | 24 luglio 2026, 09:35

“Incontriamoci d’estate”: tornano gli appuntamenti di orientamento del Corso di Laurea in Infermieristica di Aosta

Durante gli incontri (29 luglio, 6 e 13 agosto) vengono fornite informazioni e consigli sul test di ammissione che si svolgerà il 16 settembre all’Università di Torino. Le preiscrizioni apriranno a breve.

“Incontriamoci d’estate”: tornano gli appuntamenti di orientamento del Corso di Laurea in Infermieristica di Aosta

Il Corso di Laurea in Infermieristica di Aosta ripropone “Incontriamoci d’estate”, una serie estiva di appuntamenti dedicati all’orientamento post diploma. Studenti e genitori interessati potranno scoprire il percorso didattico e gli sbocchi occupazionali di questa professione sanitaria, centrale per tutto il sistema di cura e assistenziale. Durante gli incontri saranno fornite informazioni e consigli sul test di ammissione che si svolgerà il 16 settembre all’Università di Torino. Le preiscrizioni apriranno a breve a questo link: https://www.unito.it/didattica/iscrizioni/corsi-di-laurea-triennali-ad-accesso-programmato/iscrizione-ai-corsi-di-laurea.

Gli incontri, in vista del nuovo anno accademico 2026/2027, sono programmati per il 29 luglio e il 6 e 13 agosto dalle ore 15:00 alle 17:00 nella sede della “ex maternità” di Aosta, in via Saint Martin de Corléans 248, al 2° piano. L’accesso è libero, senza prenotazione.

Il coordinatore, i tutor e gli studenti già iscritti forniranno informazioni sulle preiscrizioni universitarie e sul test di accesso, sul percorso di studi e sul tirocinio, e faranno visitare le aule e i laboratori.

La sede aostana del Corso di Laurea in Infermieristica è frutto di un accordo stipulato tra la Regione Valle d’Aosta e l’Università di Torino. I posti disponibili sono 30.

Per contattare la Segreteria didattica del Corso di laurea si può scrivere a acli@ausl.vda.it o chiamare lo 0165 546036/37, https://www.ausl.vda.it/

Red

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