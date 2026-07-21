Conferimento di due incarichi dirigenziali di secondo livello presso la Giunta regionale

Avviso per il conferimento di due incarichi dirigenziali di secondo livello relativi a due posti nell’ambito della Giunta regionale.

Si comunica che l’Amministrazione regionale ha attivato la procedura di pubblicità rivolta a soggetti esterni all’albo dei dirigenti regionali per il conferimento di due incarichi dirigenziali di secondo livello relativi ai seguenti posti nell’ambito dell’organico della Giunta regionale:

Sistemi informativi e progetti innovativi ICT (Codice 46.06.00, Livello 2 – Graduazione B) del Dipartimento affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili presso l’Assessorato Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

Welfare e politiche per la famiglia (Codice 74.06.00, Livello 2 – Graduazione A) del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali presso l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Gli incarichi avranno una durata di cinque anni e decorreranno, rispettivamente, dal 1° e dal 6 novembre 2026 (prima data utile).

Le candidature dovranno pervenire tassativamente entro le ore 23:59 di venerdì 21 agosto 2026 e dovranno essere presentate esclusivamente tramite P.E.C. all’indirizzo personale@pec.regione.vda.it.

Per partecipare i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici (laurea in discipline tecniche o scientifiche per l’uno e laurea in discipline economiche o sociali per l’altro) previsti dall’avviso pubblico.

I criteri di scelta per il conferimento dell’incarico dirigenziale, nonché le funzioni attribuite alle due strutture dirigenziali, il trattamento economico spettante e i termini e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse, sono contenuti nell’avviso pubblico scaricabile dal sito della Regione, alla sezione Regione.



Per informazioni in merito alla presente procedura è possibile contattare il Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione, Dott.ssa Gabriella Morelli, quale responsabile del procedimento amministrativo (tel. 0165.273362; e-mail g.morelli@regione.vda.it) o l’Ufficio supporto al Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione, sito in Aosta, Piazza Deffeyes, n. 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 14:00 (tel. 0165.273317 –0165.273822; e-mail: u-supcoorpersonale@regione.vda.it).

