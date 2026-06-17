Concorso 30 Geometri: al via il corso di preparazione online della FP CGIL Valle d’Aosta

La FP CGIL Valle d’Aosta organizza un corso di preparazione alla procedura selettiva indetta dall’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin per l’assunzione di 30 Collaboratori (Categoria C, Posizione C2) nel profilo professionale di Geometra.
L’iniziativa formativa è rivolta sia agli iscritti CGIL sia ai non iscritti, con quote di partecipazione differenziate (130 euro per gli iscritti CGIL e 180 euro per i non iscritti), e ha l’obiettivo di fornire ai candidati una preparazione mirata sugli argomenti previsti dal bando di selezione.
Il corso si svolgerà tra la metà di luglio e la prima settimana di agosto 2026 e sarà erogato in modalità online attraverso la piattaforma Zoom. Sono previste 2-3 lezioni settimanali della durata di 2 ore ciascuna, per un totale di 14 ore di formazione.
Le lezioni saranno registrate e rese disponibili ai partecipanti, che riceveranno inoltre le slide dei contenuti trattati. Sarà possibile inviare domande e richieste di chiarimento ai docenti tramite un indirizzo e-mail dedicato.
Programma del corso
Il percorso formativo approfondirà i principali argomenti oggetto della selezione:
• Contratti pubblici: Libri I e II del D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati;
• Urbanistica ed edilizia privata;
• Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP);
• Ordinamento dei Comuni;
• Elementi di diritto amministrativo;
• Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e nei cantieri.
Il corso sarà tenuto da professionisti con consolidata esperienza in ambito giuridico e amministrativo:
• Giulia De Chirico, funzionario ASL ed ex avvocato;
• Nicolò Paolo Alessi, ricercatore in diritto pubblico comparato;
• Francesco Letey, avvocato del Foro di Aosta;
• Davide Rossi, avvocato del Foro di Aosta.
Iscrizioni
Le iscrizioni saranno aperte dal 19 giugno al 18 luglio 2026 e dovranno essere inviate all’indirizzo
corsifp@cgil.vda.it, indicando:• nome e cognome;
• codice fiscale;
• indirizzo di residenza;
• recapito telefonico ed e-mail;
• eventuale iscrizione alla CGIL.
Le modalità di pagamento saranno comunicate dopo la conferma di avvio del corso, che sarà attivato al raggiungimento di almeno 15 partecipanti.
Informazioni:
FP CGIL Valle d’Aosta – Tel. 0165 271612
Barbara Cornaz: 370 1293784
Silvia Gradi: 345 5952304