Cinque borse di studio da 5.000 euro: CVA investe sul talento delle studentesse valdostane

Anche quest'anno il Gruppo CVA rinnova il proprio impegno a favore della formazione e delle pari opportunità, mettendo a disposizione cinque borse di studio del valore di 5.000 euro ciascuna destinate a studentesse valdostane meritevoli che intendono intraprendere un percorso universitario nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

L'iniziativa, giunta alla terza edizione consecutiva, è rivolta alle giovani residenti in Valle d'Aosta che abbiano conseguito il diploma di maturità presso una scuola secondaria di secondo grado della regione e che si iscriveranno, nell'anno accademico 2026/2027, a un corso universitario in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico o matematico.

L'obiettivo è duplice: da un lato offrire un concreto sostegno economico alle famiglie, dall'altro incentivare una maggiore presenza femminile nei percorsi universitari scientifici, contribuendo a ridurre il divario di genere e promuovendo orientamento, inclusione e pari opportunità. L'iniziativa rientra tra le azioni previste dal Piano di Sviluppo Integrato di CVA, che affianca allo sviluppo industriale un'attenzione costante alla sostenibilità sociale e alla crescita del territorio valdostano.

Per l'edizione 2026 il bando introduce alcune importanti novità. Rispetto agli anni precedenti, infatti, non è più previsto un limite massimo dell'ISEE universitario per poter partecipare e non è più richiesta la media matematica delle materie scientifiche degli ultimi due anni di scuola.

Per presentare la candidatura occorre aver frequentato il quinto anno di una scuola secondaria di secondo grado valdostana nell'anno scolastico 2025/2026, aver conseguito un diploma con una votazione non inferiore a 80/100, essere residenti in Valle d'Aosta e avere l'intenzione di iscriversi a un corso universitario appartenente all'area STEM.

L'assegnazione delle borse avverrà sulla base di una graduatoria elaborata considerando la media ponderata dei valori normalizzati dell'ISEE universitario e del voto di maturità.

L'importo complessivo di 5.000 euro sarà erogato in tre tranche. Le prime due, da 2.000 euro ciascuna, saranno liquidate dopo la presentazione della documentazione relativa al pagamento della prima e dell'ultima rata universitaria. La terza tranche, pari a 1.000 euro, sarà invece corrisposta al termine del primo anno accademico, previa presentazione dell'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni e di una relazione nella quale la studentessa racconterà la propria esperienza universitaria, le difficoltà affrontate, i risultati raggiunti e il contributo concreto che la borsa di studio ha rappresentato nel suo percorso.

Per ottenere quest'ultima quota sarà necessario aver superato almeno tre esami, indipendentemente dal voto conseguito. La borsa è inoltre cumulabile con altri contributi allo studio.

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 1° settembre 2026 attraverso l'apposito modulo disponibile sul sito di CVA.

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