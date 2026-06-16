Bourses d’études pour les élèves des écoles secondaires du deuxième degré n’existant pas en Vallée d’Aoste ou situées hors du territoire régional

L’Assessorat de l’éducation, de la culture et des politiques identitaires informe que, en application de la loi régionale n° 68/1993 portant interventions en matière de droit aux études, un concours est ouvert, au titre de l’année scolaire 2025/2026, en vue de l’attribution des bourses d’études destinées aux élèves qui ont fréquenté des écoles secondaires du deuxième degré n’existant pas en Vallée d’Aoste ou des écoles secondaires situées hors du territoire régional, pour suivre des activités sportives ou artistiques.

L’avis de concours et la demande en ligne sont disponibles sur le site site www.regione.vda.it – canali tematici - istruzione – borse di studio e altre agevolazioni per studenti – scuola secondaria di 2° grado – borse di studio a favore di studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado fuori regione (compresi centri di formazione professionale): Borse di studio e altre agevolazioni per studenti - Regione Autonoma Valle d'Aosta

Les intéressés doivent présenter leurs demandes au plus tard le 11 septembre 2026, 12 heures.

Pour tout renseignement les intéressés peuvent téléphoner aux n° 0165/275857/58.