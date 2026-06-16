Scuola: al via i Cataloghi per l'offerta educativa e formativa 2026/2027 in Valle d'Aosta

L’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie comunica che, a partire da oggi, lunedì 15 giugno 2026, sul sito delle scuole valdostane Webécole, sono pubblicati i due diversi avvisi per la presentazione di iniziative di arricchimento dell’offerta educativa per alunni e studenti, da una parte, e dall’altra dell’offerta formativa per i docenti, per le scuole di ogni ordine e grado della Regione per l’anno scolastico 2026/2027.



Il primo avviso riguarda l’offerta educativa destinata ad alunni e studenti e mira a raccoglie proposte che possono riguardare laboratori

didattici, spettacoli teatrali o cinematografici, mostre, esposizioni, conferenze, giornate di studi, visite di istruzione, al fine di incoraggiare approcci trasversali agli ambiti disciplinari e integrarsi in percorsi pluridisciplinari o interdisciplinari e saranno inserite nel Catalogo dell’offerta educativa 2026/2027, che i docenti potranno consultare on line, a inizio anno scolastico, per completare e arricchire la loro progettazione didattica.



Le proposte possono essere a titolo gratuito o con oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione regionale e/o delle istituzioni scolastiche, avanzate da Associazioni, Istituzioni, Fondazioni, soggetti pubblici e privati, soggetti collettivi o individuali, enti pubblici e privati, enti ecclesiastici e religiosi, comitati e altre istituzioni di carattere privato dotati o meno di personalità giuridica, istituti di istruzione e ricerca no profit, cooperative sociali che non hanno sottoscritto accordi di collaborazione con l’Assessorato.



Il secondo avviso riguarda l’offerta formativa destinata ai docenti ed è pensato per i soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle

competenze del personale scolastico in possesso di un atto costitutivo e di uno statuto redatti per atto pubblico. Il Catalogo presenta i corsi

di formazione, destinati ai docenti, riconosciuti a livello regionale.



L’obiettivo dell’Amministrazione regionale è quello di integrare l’offerta formativa in continuità con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1106/2025 e dal decreto-legge n. 36/2022 con iniziative di formazione, rispondenti ai criteri e alle priorità regionali, erogati da soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale docente.



Per la partecipazione alle iniziative inserite nel Catalogo, i docenti interessati possono avvalersi dell’importo di 500,00 euro (bonus docente) destinato all'aggiornamento professionale, avendo ottenuto tali corsi il riconoscimento a carattere regionale.



Le proposte devono riguardare almeno una delle seguenti aree tematiche:



1. COMPETENZE DI SISTEMA



1.1 Autonomia didattico-organizzativa e valutazione di sistema



1.2 Valutazione degli apprendimenti



1.3 Didattica per competenze e innovazione metodologica



2. COMPETENZE PER IL 21° SECOLO



2.1 Competenza alfabetica funzionale



2.2 Competenza multilinguistica



2.3 Competenza nelle STEM (Science, Technology, Engineering and

Mathematics)



2.4 Competenza digitale e nuovi ambienti di apprendimento



2.5. Competenze trasversali e per l’orientamento



2.6. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali



3. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA



3.1 Integrazione, competenze in materia di cittadinanza e cittadinanza

globale



3.2 Inclusione e disabilità



3.3 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.



Le proposte, dopo validazione da parte di apposita commissione, saranno inserite nel “Catalogo dell’offerta formativa 2026/2027”, che i

docenti potranno consultare, a inizio anno scolastico, al fine di arricchire il proprio bagaglio professionale, indispensabile per garantire un insegnamento efficace e di qualità.



La scadenza di presentazione delle domande, per entrambi gli avvisi, è venerdì 14 agosto 2026 alle ore 12.