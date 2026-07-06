Nomine regionali: si cerca un componente per il Comitato scientifico della Fondazione di Courmayeur

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha pubblicato l'avviso pubblico relativo alla nomina di un componente del Comitato scientifico della Fondazione Centro Internazionale su Diritto, Società, Economia di Courmayeur.
La procedura si inserisce nell'ambito delle nomine di competenza regionale ai sensi della legge regionale numero 11 del 1997. Tutti i dettagli sull'avviso e la documentazione necessaria sono consultabili direttamente online, alla pagina ufficiale dedicata alle nomine sul portale dell'amministrazione regionale.
I soggetti interessati a presentare la propria candidatura per questo prestigioso incarico scientifico dovranno trasmettere la modulistica richiesta entro la scadenza fissata per il prossimo 16 luglio 2026.