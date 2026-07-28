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Lavoro&Lavoro | 28 luglio 2026, 16:00

VDA, bando per 12 funzionari istruttori contabili a tempo indeterminato

Concorso pubblico unico del comparto regionale per la Categoria D. Le domande di partecipazione dovranno pervenire online entro l'11 settembre 2026

VDA, bando per 12 funzionari istruttori contabili a tempo indeterminato

L’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta ha pubblicato oggi, martedì 28 luglio 2026, un bando di procedura selettiva unica, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 12 funzionari (Categoria/Posizione D) con il profilo di istruttore contabile.

Dei 12 posti messi a concorso:

  • 9 posti saranno destinati all’Amministrazione regionale (con riserva di 1 posto per il personale interno);
  • 3 posti saranno assegnati ad altri Enti del comparto unico della Valle d’Aosta.

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente online entro e non oltre venerdì 11 settembre 2026. Tutti i dettagli sul bando, sui requisiti richiesti e sulle modalità di presentazione della domanda sono consultabili nella sezione Concorsi del portale ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

red.

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