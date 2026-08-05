Formazione sanitaria in VDA, disponibili 30 posti per Infermieristica ad Aosta e 5 posti per i valdostani all'Università di Torino

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Azienda USL hanno confermato l'investimento sulla formazione delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2026/2027, rinnovando la collaborazione con l’Università degli Studi di Torino.

L'offerta formativa per gli studenti valdostani prevede 30 posti disponibili nella sede di Aosta per il Corso di laurea triennale in Infermieristica e 5 posti riservati nelle sedi di Torino e Collegno per altrettanti corsi di laurea nelle professioni sanitarie: Logopedia, Tecniche audiometriche, Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico e Tecniche di radiologia medica.

Gli interventi delle autorità regionali e sanitarie

L’Assessore alla Sanità Carlo Marzi ha evidenziato come la Regione destini complessivamente oltre 256.000 euro per finanziare i posti ad Aosta e le riserve all'Ateneo torinese. Questa scelta strategica punta a formare sul territorio nuovi professionisti qualificati, capaci di rispondere alle esigenze di sostenibilità del servizio sanitario regionale e nazionale.

La Dottoressa Laura Plati, Direttrice della Direzione delle Professioni sanitarie dell’Azienda USL, ha sottolineato l'elevata qualità dei percorsi di studio e le concrete opportunità occupazionali immediate offerte da questo settore, invitando i giovani diplomati a prendere in considerazione una carriera di fondamentale importanza per l'integrazione tra ospedale e territorio.

Modalità di iscrizione, test d'ingresso e incontri di orientamento

Le preiscrizioni online al test nazionale d’ingresso si svolgono sul sito ufficiale dell'Università di Torino (unito.it) dal 4 agosto fino alle ore 15:00 del 26 agosto 2026. La prova d'ammissione si terrà a Torino il 16 settembre 2026. Per accedere è richiesto il diploma di scuola superiore e il superamento del test, mentre non è prevista alcuna prova di accertamento della lingua francese.

Per ricevere informazioni è possibile contattare la segreteria del Corso di laurea in Infermieristica di Aosta ai numeri 0165 546036 o 0165 546037, oppure inviare una e-mail agli indirizzi acli@ausl.vda.it o studiaconnoi@ausl.vda.it.

Inoltre, nei giorni 6 e 13 agosto, dalle ore 15:00 alle 17:00, presso la sede dell’ex Maternità di Aosta (via Saint Martin de Corléans 248, secondo piano) si terranno gli ultimi appuntamenti ad accesso libero della rassegna "Incontriamoci d’estate", dedicati all'orientamento post-diploma e alla preparazione del test di ammissione.