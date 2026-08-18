Università VDA, aperto il bando di concorso pubblico per un collaboratore amministrativo-contabile

L’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste ha indetto una selezione pubblica per esami finalizzata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di una figura professionale nel ruolo di Collaboratore amministrativo-contabile.

L'inquadramento previsto dal bando, pubblicato in data 18 agosto 2026, rientra nella Categoria C – Posizione C2 dell'organico dell'Ateneo.

Tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare la propria candidatura per via telematica entro e non oltre la data di lunedì 21 settembre 2026.

I dettagli relativi ai requisiti di ammissione, alle prove d'esame e alle istruzioni operative per la compilazione e l'invio della domanda sono consultabili direttamente sul sito istituzionale dell'Università (www.univda.it), accedendo alla sezione dedicata ai bandi di concorso per il personale amministrativo.