Quando la casa viene venduta, l’inquilino resta senza futuro: «In Valle d’Aosta manca una tutela per la fascia più fragile»

La casa si può perdere anche senza aver fatto nulla di sbagliato. Non per morosità, non per uno sfratto legato a un’inadempienza, non per una scelta dell’inquilino. Basta che il proprietario muoia, che gli eredi decidano di vendere l’immobile e che il contratto venga disdettato. Tutto secondo legge. Ma proprio qui si apre una delle contraddizioni più dure dell’emergenza abitativa valdostana: un diritto perfettamente legittimo può produrre una condizione di estrema vulnerabilità per chi quel diritto lo subisce sulla propria pelle.

A mettere nero su bianco il problema è il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari, che dalla sede di via Lino Binel, 24, ad Aosta, segnala un fenomeno che, secondo quanto raccolto dagli sportelli dell’organizzazione, sta diventando sempre più frequente. Sono persone che abitano nella stessa casa da anni, spesso da decenni, e che improvvisamente si trovano davanti a una comunicazione destinata a cambiare radicalmente la loro vita: l'immobile viene venduto e bisogna andarsene.

Il punto, sottolinea il sindacato, non è mettere in discussione il diritto del proprietario. «Si tratta di una facoltà prevista dalla legge e pienamente legittima», riconosce il comunicato. Ma la legittimità dell’operazione non cancella il problema sociale che ne deriva. Perché tra il momento in cui arriva la disdetta e quello in cui occorre trovare una nuova abitazione c'è una distanza che, per molte persone, rischia di diventare un abisso.

Il caso più delicato riguarda gli anziani. Persone che magari hanno trascorso una parte enorme della propria esistenza tra quelle quattro mura e che, anche in età molto avanzata, vengono costrette a ricominciare la ricerca di un alloggio. Non è soltanto una questione immobiliare. Significa affrontare un trasloco, cambiare quartiere, interrompere relazioni consolidate, modificare abitudini e riferimenti quotidiani. Quando poi l'inquilino è non autosufficiente, allettato o affetto da patologie gravi, il problema assume una dimensione ancora più pesante.

Il sindacato parla di persone «assistite quotidianamente da familiari e operatori sanitari» che possono trovarsi improvvisamente nella necessità di lasciare la propria abitazione. In questi casi la casa non è semplicemente una superficie da affittare a un altro canone: è parte integrante di una rete di assistenza. Spostare una persona fragile può significare riorganizzare servizi, tempi, assistenza familiare e rapporti con il sistema sanitario e sociale.

Ed è qui che la questione abitativa diventa inevitabilmente politica. Perché se il mercato non offre alternative e le politiche pubbliche intervengono soltanto quando l'emergenza è già esplosa, il sistema rischia di arrivare sempre dopo. Il comunicato lo dice con chiarezza: «Gli strumenti oggi disponibili non sono sufficienti a evitare conseguenze sociali pesanti».

La Valle d’Aosta, inoltre, parte da una condizione strutturalmente difficile. Gli alloggi disponibili in affitto sono pochi, mentre il costo della vita è aumentato e il potere d’acquisto delle famiglie si è ridotto. Chi perde una casa, dunque, non può necessariamente sostituirla con un'altra nel giro di poche settimane. E soprattutto non tutti possono permettersi i canoni richiesti dal mercato privato.

È la cosiddetta “fascia grigia” il grande buco nero del sistema. Il sindacato individua proprio qui uno dei problemi più evidenti: cittadini con un reddito «troppo elevato per accedere all’edilizia residenziale pubblica, ma insufficiente per sostenere i canoni richiesti dal mercato privato». Una zona intermedia nella quale finiscono lavoratori, pensionati e famiglie che sulla carta non sono abbastanza poveri per entrare nei percorsi dell'edilizia pubblica, ma nella realtà non hanno abbastanza risorse per affrontare un mercato immobiliare sempre più selettivo.

Il paradosso diventa ancora più evidente quando si guarda agli strumenti di emergenza. Per accedere ad alcune forme di sostegno, osserva il sindacato, può essere necessario essere già dentro una situazione di sfratto. Chi invece perde l’alloggio perché il proprietario decide legittimamente di venderlo può trovarsi fuori da quei meccanismi. Il risultato è una sorta di assurdo burocratico: si può essere concretamente senza una soluzione abitativa, ma non essere ancora abbastanza “in emergenza” per ricevere aiuto.

J-C. Mochet, sil sindaco di Aosta Raffaele Rocco ed il rappresentante del Sunia Vda, Salvatore Barillaro in occasione dell' entrata in vigore, dal 1° luglio luglio, del nuovo Accordo territoriale per i contratti a canone concordato.

È una questione sulla quale la politica valdostana dovrebbe interrogarsi senza aspettare che i numeri diventino ingestibili. Perché la casa non è soltanto una voce del bilancio familiare e nemmeno una semplice materia amministrativa. È welfare, demografia, sanità, assistenza, lavoro e coesione sociale. Un anziano costretto a lasciare un'abitazione adeguata alle proprie necessità può generare nuovi bisogni assistenziali. Una famiglia che non trova un affitto sostenibile può essere costretta a spostarsi. Un lavoratore che non trova casa può rinunciare a vivere o lavorare in una determinata zona. Una persona fragile senza un'abitazione idonea rischia di gravare maggiormente sui servizi pubblici.

Per questo il sindacato chiede «un confronto serio tra Regione, Comuni, enti competenti e parti sociali». Non una misura tampone quando l'emergenza è già arrivata, ma strumenti di accompagnamento capaci di intervenire nel momento in cui arriva la disdetta. L'obiettivo dovrebbe essere semplice: impedire che una normale dinamica del mercato immobiliare si trasformi in una crisi personale e familiare.

La sfida, però, è trovare un equilibrio senza trasformare la tutela dell'inquilino in una compressione del diritto di proprietà. Ed è significativo che il sindacato stesso riconosca esplicitamente che «il diritto di proprietà e quello di disporre liberamente di un immobile devono continuare a essere garantiti». Il problema, dunque, non è impedire al proprietario di vendere. È chiedersi che cosa succede dopo.

Una Regione autonoma come la Valle d’Aosta ha, in questo campo, una responsabilità politica particolare. L'autonomia non può essere soltanto capacità amministrativa o gestione delle competenze: deve essere anche capacità di costruire risposte adatte alle specificità del proprio territorio. E se il mercato valdostano degli affitti non è quello di una grande città italiana, nemmeno le politiche abitative possono essere costruite ignorando le sue peculiarità, dalla limitata disponibilità di alloggi alla presenza di una popolazione anziana, fino alle difficoltà economiche di una parte crescente delle famiglie.

La domanda che emerge dalla denuncia del sindacato è quindi molto più scomoda di quanto possa sembrare: che cosa fa una comunità quando una persona perde la propria casa pur non avendo commesso alcuna colpa? Se la risposta è semplicemente «nulla, perché il proprietario ha agito secondo la legge», allora il problema non è risolto: è soltanto rimandato ai servizi sociali, ai Comuni, alle famiglie e, alla fine, alla strada dell'emergenza.

Il punto vero è proprio questo. La proprietà va tutelata, ma anche la dignità abitativa va difesa. E tra questi due principi non dovrebbe esserci una guerra: dovrebbe esserci una politica pubblica capace di costruire un ponte. Prima che l'anziano diventi un caso sociale, prima che la famiglia finisca in emergenza, prima che la persona malata debba essere spostata in condizioni incompatibili con la propria fragilità.

Perché quando una casa viene venduta, non cambia soltanto il proprietario di un immobile. Per chi ci vive dentro può cambiare tutto. E una Valle d’Aosta che voglia davvero essere una comunità solidale non può aspettare che quella porta venga chiusa per accorgersi che, dall'altra parte, qualcuno non sa più dove andare.