Quartiere Dora, Rocco difende la variante urbanistica: “Nessuna scelta ideologica, ma una valutazione nell’interesse pubblico”

Il futuro del Quartiere Dora torna al centro del confronto politico regionale. L’audizione del sindaco di Aosta Raffaele Rocco davanti alla IV Commissione permanente del Consiglio regionale, avvenuta nella mattinata di giovedì 6 agosto 2026, ha rappresentato un tentativo dell’Amministrazione comunale di riportare il dibattito sul terreno della procedura urbanistica, dopo settimane caratterizzate da interrogativi e polemiche legate alla possibile trasformazione dell’area.

Rocco ha insistito soprattutto su un punto: la variante al Piano urbanistico di dettaglio (PUD) del Quartiere Dora non sarebbe una decisione definitiva sul progetto, ma un passaggio amministrativo che apre una fase di valutazione. Una precisazione formalmente corretta, ma che non elimina completamente le perplessità politiche emerse, perché proprio la scelta di avviare la procedura viene letta da una parte dell’opposizione e da alcune realtà economiche come un indirizzo politico già significativo.

Il sindaco ha spiegato alla Commissione che il Consiglio comunale di Aosta ha avviato un percorso ancora aperto, nel quale saranno possibili osservazioni, approfondimenti tecnici e valutazioni degli organi competenti. “Il provvedimento non rappresenta un’approvazione definitiva del progetto, ma una fase di un percorso ancora aperto”, è stato il concetto ribadito dall’Amministrazione, che punta a distinguere il piano urbanistico dalle successive autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi.

La precisazione di Rocco appare utile sotto il profilo amministrativo, perché evita di confondere livelli diversi della procedura. Tuttavia, dal punto di vista politico, il nodo resta: modificare una destinazione urbanistica significa comunque creare le condizioni affinché una determinata trasformazione possa avvenire. La discussione, quindi, non riguarda soltanto il progetto esecutivo, ma anche il modello di sviluppo urbano che Aosta intende perseguire.

Nel corso dell’audizione il sindaco ha cercato di allargare il quadro, sostenendo che il Quartiere Dora non possa essere valutato esclusivamente attraverso la lente della possibile nuova superficie commerciale da circa 2.300 metri quadrati. La strategia indicata dall’Amministrazione comprende infatti una serie di interventi già realizzati, in corso o programmati: il nuovo asilo nido, la mensa scolastica, il parco pubblico, la pista ciclabile di via Berthet, gli interventi sulla viabilità, le autorimesse interrate e circa 80 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Una visione complessiva che punta a presentare la trasformazione del quartiere come un progetto di rigenerazione urbana e non come una semplice operazione immobiliare. Ma anche su questo punto rimane aperto il confronto: la qualità di una rigenerazione urbana non dipende soltanto dal numero degli interventi previsti, bensì dalla capacità di mantenere un equilibrio tra servizi, residenti, attività economiche e vivibilità degli spazi.

Tra i temi affrontati in Commissione ci sono stati infatti l’edilizia residenziale pubblica, il patrimonio dell’ARER, le politiche per gli anziani, la mobilità e la programmazione commerciale. Proprio quest’ultimo aspetto rappresenta uno dei terreni più delicati, perché l’inserimento di una nuova struttura commerciale in un quartiere periferico pone interrogativi sulle conseguenze per il commercio di vicinato, già alle prese con difficoltà strutturali.

Rocco ha respinto l’idea che l’Amministrazione abbia assunto una posizione favorevole alla grande distribuzione, rivendicando un approccio basato sulla valutazione degli effetti concreti. “Il compito dell’Amministrazione non è assumere posizioni ideologiche favorevoli o contrarie alla grande distribuzione, ma governare le trasformazioni urbanistiche e verificare che ogni intervento privato produca benefici concreti per il quartiere e per la collettività”, ha dichiarato il sindaco.

Una posizione che prova a collocarsi in una zona intermedia tra il rifiuto pregiudiziale di nuovi insediamenti commerciali e l’accettazione automatica di ogni investimento privato. Resta però la necessità di dimostrare, attraverso dati e analisi indipendenti, quali saranno realmente le ricadute economiche e sociali dell’intervento. Il richiamo alla tutela del commercio di prossimità, infatti, dovrà tradursi in politiche concrete e non soltanto in una dichiarazione di principio.

“La tutela del commercio di prossimità è un obiettivo che condividiamo con le associazioni di categoria e con la Regione – ha aggiunto Rocco –. Le cause della crisi vanno affrontate con politiche integrate: urbanistica, mobilità, eventi e valorizzazione dei quartieri, e non trasformate in un pregiudizio astratto contro ogni nuova funzione commerciale”.

Il sindaco ha poi ribadito che il Comune non avrebbe espresso un’approvazione preventiva del progetto, ma solo la volontà di sottoporlo al percorso previsto dalla normativa. “La nostra responsabilità è costruire una visione complessiva, capace di ricucire il quartiere con il resto della città, rafforzarne la funzione abitativa, migliorare i servizi, aumentare gli spazi verdi e rendere Dora un luogo più accessibile e inclusivo”, ha affermato.

Le parole di Rocco indicano una linea politica precisa: spostare il confronto dal singolo intervento commerciale alla trasformazione complessiva del quartiere. È una strategia comunicativa comprensibile, perché consente di inserire una scelta controversa dentro un quadro più ampio. Ma proprio per questo il Comune sarà chiamato nei prossimi mesi a garantire la massima trasparenza sui dati economici, ambientali e sociali, evitando che il concetto di rigenerazione urbana diventi soltanto una cornice generale dentro cui collocare decisioni già indirizzate.

Le osservazioni alla variante potranno essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione degli elaborati sul sito istituzionale del Comune di Aosta. Sarà quindi la fase partecipativa a rappresentare il vero banco di prova per misurare il consenso e le criticità attorno al progetto.

Il caso Quartiere Dora va oltre il perimetro di una singola variante urbanistica. Tocca una questione più ampia che riguarda molte città alpine: come trasformare aree periferiche senza perdere identità, equilibrio sociale e sostenibilità economica. La sfida per Aosta sarà dimostrare che sviluppo urbano e tutela della comunità possono procedere insieme, attraverso scelte motivate, verificabili e condivise.