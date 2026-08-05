Concessions de dérivation d’eau : une étape majeure pour l’autonomie de la Vallée d’Aoste

La Vallée d’Aoste franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre concrète de son autonomie. L’approbation, par le Conseil des ministres du 5 août 2026, de la norme d’application du Statut spécial relative aux concessions de dérivation d’eau constitue un résultat politique et institutionnel majeur pour la Région. Cette décision permet de traduire en actes une compétence prévue par le Statut et ouvre une nouvelle phase dans la gestion d’un secteur stratégique pour l’avenir du territoire.

L’Union Valdôtaine a exprimé sa satisfaction, estimant que cette norme représente un outil supplémentaire au service de la communauté valdôtaine. « Cette décision constitue une étape importante pour la Vallée d’Aoste. Elle donne une application concrète aux compétences reconnues par notre Statut spécial », souligne le mouvement autonomiste, qui rappelle que la gestion de l’eau représente un enjeu essentiel pour une région alpine comme la Vallée d’Aoste.

Avec cette nouvelle disposition, la Région voit renforcé son rôle dans un domaine aux implications économiques, environnementales et sociales importantes. Les concessions de dérivation d’eau concernent notamment la valorisation du patrimoine hydrique régional et le secteur hydroélectrique, qui constitue depuis longtemps l’un des piliers du développement économique valdôtain. Une plus grande capacité décisionnelle au niveau régional pourra permettre une meilleure planification des choix liés à l’utilisation des ressources naturelles, dans l’intérêt des collectivités et des générations futures.

L’Union Valdôtaine rappelle que ce résultat est l’aboutissement d’un parcours institutionnel engagé depuis plusieurs années, fondé sur le dialogue et la collaboration entre les différents acteurs concernés. « Ce résultat est le fruit d’un long travail institutionnel, mené avec détermination et dans un esprit de collaboration, notamment dans le cadre des accords programmatiques signés lors de la formation du nouveau Gouvernement régional », précise le mouvement.

Une reconnaissance particulière est adressée aux élus du Conseil de la Vallée, qui ont accompagné les différentes étapes du processus, ainsi qu’à la Commission paritaire État-Région, dont le rôle a été jugé essentiel dans l’élaboration de la norme. Pour l’Union Valdôtaine, cette collaboration démontre l’importance du dialogue institutionnel lorsqu’il s’agit de faire progresser les compétences prévues par le Statut spécial.

Le président du Gouvernement régional, Renzo Testolin, est également remercié pour son intervention lors de la séance du Conseil des ministres, où il a représenté les intérêts de la Vallée d’Aoste. « Notre reconnaissance va également au Gouvernement régional et à son Président Renzo Testolin qui est intervenu aujourd’hui au Conseil des ministres afin de représenter et de promouvoir les intérêts de la Vallée d’Aoste », indique l’Union Valdôtaine.

Le mouvement adresse enfin ses remerciements au député valdôtain Franco Manes, dont l’action au Parlement italien a contribué à accompagner le parcours de la norme jusqu’à son approbation définitive. « Son engagement constant auprès du Parlement afin que cette norme puisse parvenir à son approbation définitive », est souligné dans le communiqué.

Sur le plan politique, cette décision est présentée par l’Union Valdôtaine comme une nouvelle confirmation de la capacité des institutions autonomistes à obtenir des résultats concrets pour le territoire. Elle intervient dans un contexte où la défense et l’évolution de l’autonomie spéciale demeurent au centre du débat public valdôtain, notamment autour de la maîtrise des ressources locales et de la possibilité pour la Région de définir ses propres politiques de développement.

« Avec cette nouvelle norme, le bon gouvernement conduit par le Mouvement restitue au peuple valdôtain un résultat concret, au service de son territoire, de ses communautés et de son avenir », affirme l’Union Valdôtaine en conclusion de son intervention.

Au-delà de la seule question des concessions hydrauliques, cette approbation constitue un symbole de la capacité de l’autonomie valdôtaine à évoluer et à produire des effets concrets dans la vie quotidienne. La gestion des ressources naturelles, la transition énergétique et le développement économique seront demain des enjeux déterminants : disposer des outils institutionnels nécessaires pour y répondre représente l’un des défis majeurs pour l’avenir de la Vallée d’Aoste.