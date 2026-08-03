Au Palais régional, la Vallée d’Aoste renforce le lien avec ses émigrés et réaffirme son ambition francophone

Au Palais régional, les retrouvailles entre les institutions valdôtaines et les représentants des communautés d’émigrés ont une valeur qui dépasse largement le protocole. Elles rappellent que l’identité valdôtaine ne s’arrête pas aux frontières administratives de la région, mais continue de vivre à travers les milliers de Valdôtains établis en France et dans d’autres territoires alpins, où la langue française, les traditions et les liens familiaux demeurent des éléments constitutifs d’une même histoire. C’est dans cet esprit que, au lendemain de la 50e Rencontre valdôtaine, organisée à Valtournenche, le Gouvernement régional a accueilli, dans la matinée du 3 août 2026, les représentants des principales associations d’émigrés pour la traditionnelle Table ronde consacrée à l’actualité politique, économique, culturelle et institutionnelle de la Vallée d’Aoste.

Autour de la table siégeaient le président de la Région Renzo Testolin, accompagné des assesseurs Erik Lavevaz, Leonardo Lotto et Davide Sapinet. Face à eux, les représentants du monde de l’émigration : Jean-Pierre Martin-Perolino, président du CO.FE.S.E.V., Aldo Daudry, président de l’Union Valdôtaine Dauphiné-Savoie, Jean-Baptiste Pedretti, président de l’Union valdôtaine de Paris, ainsi que Marie-Claire Contoz, présidente de l’Association Valdôtaine de Savoie. La syndique de Valtournenche, Elisa Cicco, a également pris part aux échanges.

La rencontre s’est ouverte par une appréciation unanime du succès de la 50e Rencontre valdôtaine, unanimement saluée comme une édition particulièrement réussie. Les participants ont tenu à remercier les nombreux bénévoles, les associations et l’ensemble des personnes qui ont contribué à l’organisation de cet événement devenu, au fil des décennies, un symbole de la continuité entre la Vallée d’Aoste et sa diaspora.

Très vite, les discussions se sont orientées vers les grands dossiers qui intéressent les communautés valdôtaines à l’étranger. Les associations ont interrogé les représentants du Gouvernement sur les politiques de promotion culturelle, la préservation du patrimoine bâti, l’entretien des infrastructures, la coopération avec les régions voisines et les perspectives des relations franco-italiennes.

Répondant aux questions consacrées aux échanges culturels, Erik Lavevaz a rappelé que la Région poursuit activement sa politique de rayonnement international. Il a notamment évoqué la présence valdôtaine au Salon international du livre de montagne de Passy, organisé cette semaine, ainsi que les mesures législatives destinées à favoriser la restauration des bâtiments anciens dans les communes de montagne. Des sujets qui, a-t-il souligné, participent autant à la sauvegarde du patrimoine qu’au développement touristique et à l’attractivité des territoires.

Les questions relatives aux infrastructures ont donné lieu à plusieurs interventions de Davide Sapinet, qui a fait le point sur l’entretien des routes régionales et sur les investissements destinés à maintenir un réseau de communication adapté aux exigences d’un territoire alpin. Ces dossiers, essentiels pour les habitants comme pour les visiteurs, ont également été replacés dans une réflexion plus large sur la mobilité et l’accessibilité de la Vallée d’Aoste.

Pour sa part, Leonardo Lotto a insisté sur l’intensité des relations entretenues avec les territoires français voisins. « Les contacts avec les régions situées au-delà de la frontière sont très fréquents et concernent des domaines extrêmement variés », a-t-il rappelé en évoquant notamment l’accord signé le 25 juillet 2026 avec le président du Département de la Savoie, Hervé Gaymard, et l’assesseur piémontais Marco Gallo, à l’occasion de la Fête des Alpes. Selon lui, cette coopération dépasse désormais les seules questions institutionnelles pour toucher le tourisme, la culture, la protection de l’environnement, les transports et le développement économique.

Les représentants des associations ont ensuite manifesté un vif intérêt pour les travaux du Comité de coopération frontalière du Traité du Quirinal, réuni le 4 juin 2026 au Fort de Bard. Revenant sur cette rencontre, le président Renzo Testolin a expliqué qu’elle avait constitué « une occasion de mettre en valeur l’autonomie et le bilinguisme de la Vallée d’Aoste, ainsi que l’ensemble des actions menées en faveur de la francophonie ».

Le chef de l’exécutif régional a ensuite développé l’un des dossiers les plus emblématiques de la politique linguistique valdôtaine. « Au cours des entretiens de Bard, nous avons rappelé notre engagement pour la retransmission des chaînes de France Télévisions dans notre région, en augmentant la quantité et la qualité de l’offre. Nous avons déjà engagé les ressources financières nécessaires et nous travaillons pour signer l’accord avant la fin de l’année », a-t-il déclaré, soulignant que cette initiative constitue un instrument essentiel pour renforcer la présence du français dans la vie quotidienne des Valdôtains.

Le président a également rappelé les avancées obtenues sur le plan diplomatique lors de la réunion coprésidée par les ministres Antonio Tajani et Jean-Noël Barrot. « Nous avons fait part aux deux ministres de la volonté de la Vallée d’Aoste de pouvoir adhérer officiellement à l’Organisation internationale de la Francophonie. Cette requête a été officiellement accueillie quelques semaines plus tard, à l’occasion du Sommet Italie-France d’Antibes », a-t-il expliqué, présentant cette reconnaissance comme une étape majeure dans la stratégie internationale de la Région.

L’un des moments les plus suivis de la Table ronde a concerné l’avenir du Tunnel du Mont-Blanc, sujet particulièrement sensible pour les habitants des deux versants des Alpes. Interrogé sur l’hypothèse de la réalisation d’une seconde galerie, Renzo Testolin a défendu une approche fondée sur la sécurité et la continuité des échanges. « Le Tunnel représente bien plus qu’une simple infrastructure de transport : il constitue une véritable charnière entre des communautés qui partagent des projets, des activités économiques, des échanges culturels et des liens humains consolidés au fil du temps », a-t-il affirmé.

Le président a ensuite tenu à préciser la position de la Vallée d’Aoste sur ce dossier stratégique. « La Vallée d’Aoste considère indispensable d’aborder la question de sa modernisation avec transparence, rigueur scientifique et dans le respect des exigences de sécurité et de protection de l’environnement alpin. La réalisation d’une seconde galerie ne signifierait pas un doublement du trafic ; au contraire, en séparant les flux de circulation, elle permettrait d’améliorer les conditions de sécurité et de garantir la continuité de la liaison pendant les travaux de modernisation et d’entretien », a-t-il insisté, cherchant ainsi à dissiper les inquiétudes exprimées par certains acteurs environnementaux.

Au terme de la réunion, une photographie de famille est venue symboliser la continuité de cette relation privilégiée entre les institutions régionales et les associations d’émigrés. Les prochains rendez-vous ont d’ores et déjà été fixés : l’Arbre de Noël de Paris en janvier 2027, la Fête du printemps de Séez au mois de juin 2027, avant la 51e Rencontre valdôtaine, qui se déroulera à Gressan, le dimanche 8 août 2027.

Au-delà des annonces et des dossiers techniques, cette Table ronde confirme que les communautés valdôtaines établies hors de la région demeurent un partenaire politique, culturel et humain de premier plan. Dans un contexte où les territoires alpins cherchent à renforcer leur coopération face aux défis économiques, climatiques et démographiques, la Vallée d’Aoste entend faire de son autonomie, de son bilinguisme et de son appartenance à l’espace francophone non seulement des héritages à préserver, mais aussi de véritables leviers pour construire son avenir au cœur de l’Europe.