Arpuilles, la sfida dell’autonomia: la Regione scelga il territorio prima delle torri

La vicenda della torre per telecomunicazioni prevista ad Arpuilles non è soltanto una questione locale legata alla collocazione di un impianto. Dietro quel progetto si apre una domanda più ampia e destinata a coinvolgere tutta la Valle d’Aosta: chi decide come cambia il territorio e quale equilibrio deve essere trovato tra innovazione tecnologica, tutela del paesaggio e volontà delle comunità che quei luoghi li abitano?

È questo il cuore dell’appello lanciato dal Comité pour la sauvegarde du territoire et des peuples, che richiama la Regione autonoma Valle d’Aosta al proprio ruolo istituzionale. Un richiamo che arriva in un momento in cui la trasformazione del territorio alpino accelera: nuove reti digitali, infrastrutture energetiche, mobilità e servizi tecnologici sono esigenze concrete, ma proprio per questo richiedono una visione pubblica capace di governare i cambiamenti e non soltanto di inseguirli.

Il Comitato accoglie con favore il confronto promosso dal Comune di Aosta e condivide la posizione del sindaco sulla necessità di una pianificazione regionale che sappia mettere insieme due esigenze apparentemente contrapposte: garantire una connettività moderna e, nello stesso tempo, difendere il patrimonio ambientale e paesaggistico della Valle.

“Non si tratta soltanto della localizzazione di una singola infrastruttura. Si tratta del ruolo che una Regione autonoma è chiamata a svolgere nel governo del proprio territorio”, sottolinea il documento. Una frase che racchiude il nodo politico della questione: l’autonomia non può essere considerata soltanto un elenco di competenze scritte negli statuti o nelle leggi, ma deve tradursi nella capacità concreta di scegliere, programmare e assumersi responsabilità.

Il tema delle telecomunicazioni, infatti, riguarda un interesse pubblico riconosciuto dall’ordinamento nazionale. La diffusione delle reti digitali è indispensabile per cittadini, imprese, servizi pubblici e territori montani. Ma, secondo il Comitato, proprio perché si tratta di un interesse generale, non può essere valutato isolatamente.

Il riferimento è ai principi costituzionali: la tutela del paesaggio e dell’ambiente prevista dall’articolo 9 della Costituzione, il diritto alla salute sancito dall’articolo 32, i limiti all’iniziativa economica privata indicati dall’articolo 41 e i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione richiamati dall’articolo 97.

Da qui nasce una posizione netta: la scelta del luogo dove collocare un’infrastruttura destinata a modificare il territorio per decenni non può dipendere soltanto dal progetto di un operatore privato e dalla disponibilità di un terreno.

“Chiediamo alla Regione di esercitare fino in fondo la propria autonomia nel governo del territorio”, afferma il Comitato. Una richiesta che non punta a bloccare lo sviluppo tecnologico, ma a spostare il baricentro della decisione dalla logica della singola opera alla programmazione complessiva.

La Valle d’Aosta dispone già di una normativa specifica, la legge regionale 25/2005, dedicata alle infrastrutture di telecomunicazione. Una legge che nel 2006 è stata sottoposta al giudizio della Corte costituzionale, la quale ha chiarito un principio fondamentale: la Regione non può sostituirsi allo Stato nella progettazione tecnica delle reti nazionali, ma può conoscere gli interventi previsti e verificarne la compatibilità con il territorio e con gli strumenti urbanistici e paesaggistici.

Ed è proprio questa funzione che il Comitato chiede oggi di rafforzare. Non una contrapposizione tra tecnologia e ambiente, ma una regia pubblica capace di stabilire criteri, individuare alternative e coinvolgere i territori prima che le decisioni siano già prese.

Il messaggio politico è chiaro: una Regione autonoma deve dimostrare la propria autonomia soprattutto quando il territorio è sottoposto a pressioni nuove. La Valle d’Aosta ha costruito la propria identità sulla tutela delle comunità locali, dei beni comuni, delle consorterie e di un patrimonio naturale e culturale fragile e prezioso. Oggi quella stessa responsabilità deve confrontarsi con la modernizzazione digitale.

La domanda posta dal Comitato non riguarda quindi soltanto una torre. Riguarda il modello di sviluppo che la Valle d’Aosta vuole perseguire nei prossimi anni. Una terra alpina può essere moderna senza rinunciare alla propria identità, ma per farlo servono scelte pubbliche, trasparenti e condivise.

L’appello finale è rivolto direttaente alla Regione: aprire una riflessione pubblica sul governo delle infrastrutture di telecomunicazione, spiegare quali strumenti di pianificazione esistano oggi, verificare se siano sufficienti e, se necessario, aggiornarli. Perché il futuro digitale della Valle non sia semplicemente costruito sopra il territorio, ma insieme alle comunità che lo abitano.

La vicenda di Arpuilles diventa così il simbolo di una questione più grande: l’autonomia speciale non si misura soltanto nella difesa delle proprie prerogative, ma nella capacità di trasformare quelle prerogative in una visione di futuro. In montagna, dove ogni intervento lascia un segno più profondo, governare significa scegliere quale equilibrio consegnare alle generazioni che verranno.