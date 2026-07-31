Forza Italia: «L'assestamento di bilancio segna una svolta per la Valle d'Aosta»

Le scelte di bilancio rappresentano il momento nel quale una maggioranza traduce in atti concreti la propria visione politica. È per questo che l'approvazione dell'assestamento al bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta per il 2026 assume un valore che va oltre il dato puramente contabile, diventando uno dei principali banchi di prova dell'azione di governo per i prossimi anni. Una lettura condivisa dalla segreteria regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, guidata da Emily Rini, che giudica il provvedimento un vero cambio di passo nella programmazione regionale.

In una nota ha infatti espresso «grande soddisfazione» per il via libera del Consiglio Valle alla legge di assestamento, sottolineando come il provvedimento metta in campo una strategia di investimenti destinata a incidere su alcuni dei settori ritenuti più strategici per il futuro della regione.

Secondo la segreteria , la manovra rappresenta un segnale politico preciso perché destina 273 milioni di euro esclusivamente agli investimenti, con l'obiettivo di rafforzare il sistema economico valdostano e creare condizioni favorevoli allo sviluppo. Le risorse interesseranno la messa in sicurezza del territorio, la prevenzione dei cambiamenti climatici, il sostegno all'imprenditoria giovanile, l'innovazione tecnologica, l'agricoltura di montagna e le produzioni di eccellenza, gli impianti a fune, l'edilizia scolastica e il comparto della casa.

Proprio quest'ultimo viene indicato come uno degli elementi più significativi della manovra. Dopo circa dieci anni, infatti, torna a essere finanziato il capitolo destinato alla realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, con la previsione di 80 abitazioni. Un investimento che interviene su uno dei temi più sentiti anche in Valle d'Aosta, dove l'accesso alla casa rappresenta una delle principali criticità per molte giovani coppie e famiglie, soprattutto nei centri a maggiore attrattività economica e turistica.

Nel commentare il risultato raggiunto, la segreteria regionale di Forza Italia ha voluto ringraziare l'intera maggioranza di governo e, per quanto riguarda il partito, l'assessore al Bilancio, Finanze e Politiche creditizie Mauro Baccega, il presidente della II Commissione "Affari generali" Marco Sorbara e il capogruppo Pierluigi Marquis, evidenziando il lavoro di confronto svolto con il territorio e con le categorie economiche.

Per il movimento azzurro, la manovra finanziaria non si limita infatti a distribuire risorse, ma introduce un diverso metodo di programmazione. Nella nota si parla infatti di un «vero e proprio cambio di paradigma» rispetto al passato, fondato su investimenti strutturali condivisi con gli enti locali e con il sistema economico, superando una logica di interventi frammentati.

Sul piano politico, Forza Italia rivendica così una linea che punta a rafforzare la competitività del sistema produttivo valdostano, sostenere le imprese e favorire la permanenza dei giovani sul territorio. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere la Valle d'Aosta più attrattiva per famiglie, lavoratori e aziende, attraverso infrastrutture, servizi e politiche di sviluppo capaci di generare occupazione e crescita.

Particolare attenzione viene riservata anche ai comparti dell'agricoltura di montagna e degli impianti a fune, considerati due pilastri dell'economia valdostana. Il primo rappresenta un presidio fondamentale del territorio e della tutela del paesaggio, oltre che un elemento identitario della regione; il secondo costituisce uno dei principali motori del turismo, settore che continua a incidere in maniera significativa sul prodotto economico valdostano. Analogamente, gli investimenti destinati alla sicurezza del territorio e alla lotta ai cambiamenti climatici vengono interpretati come interventi indispensabili in una regione alpina sempre più esposta agli effetti degli eventi meteorologici estremi.

La segreteria regionale di Forza Italia sottolinea tuttavia che l'approvazione dell'assestamento rappresenta soltanto l'inizio del percorso. Nella valutazione del partito, la vera sfida sarà quella di garantire che le risorse vengano effettivamente trasformate in cantieri, opere e interventi concreti nei tempi previsti, attraverso un costante monitoraggio dell'attuazione amministrativa.

Per questo motivo Forza Italia annuncia fin d'ora un'attività di vigilanza politica sull'attuazione della manovra, ribadendo la volontà di accompagnare la fase operativa degli investimenti e di verificarne gli effetti sul territorio.

L'assestamento di bilancio approvato dal Consiglio Valle apre così una nuova fase per la legislatura regionale. Se le risorse stanziate saranno tradotte in opere, servizi e opportunità, la manovra potrà contribuire a rafforzare la competitività della Valle d'Aosta e la qualità della vita delle sue comunità. Per la partita non si conclude dunque con il voto in aula: sarà la concreta realizzazione degli investimenti a misurare la capacità della politica di trasformare le scelte di bilancio in sviluppo, occupazione e prospettive per il futuro della regione.