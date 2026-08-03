Les jeunes Valdôtains entrent en politique : la démocratie comme école pour construire l’avenir de la Vallée d’Aoste

La démocratie ne se résume pas au fonctionnement des institutions : elle est avant tout une pratique quotidienne faite de dialogue, de confrontation des idées et de responsabilité collective. C’est dans cet esprit que s’est ouverte, le lundi 3 août 2026, dans la salle du Conseil de la Vallée au Palais régional, la 9e édition du Conseil des jeunes valdôtains, une initiative qui offre aux nouvelles générations l’occasion de découvrir concrètement les mécanismes de la représentation politique.

Pendant une semaine, le siège de l’Assemblée régionale devient ainsi un laboratoire de citoyenneté active où les jeunes expérimentent le débat parlementaire, la recherche de compromis et la construction de propositions communes. La simulation réunit 27 participants âgés de 18 à 28 ans, appelés à jouer les rôles de conseillers et de journalistes, et se poursuivra jusqu’au vendredi 7 août 2026.

C’est le président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi, qui a ouvert les travaux en adressant aux participants un message qui résume l’esprit de l’initiative : « Je vous invite à vivre cette expérience avec la liberté de défendre vos convictions, de questionner les évidences et de changer d’avis lorsque le débat et les arguments vous convainquent. Cette semaine, cette Assemblée est la vôtre : faites-en un bon usage ».

Une invitation qui dépasse le cadre symbolique de la manifestation. Elle rappelle que la démocratie repose sur la capacité à écouter l’autre, à accepter la discussion et parfois à faire évoluer ses propres positions. Former les citoyens de demain signifie donc leur permettre de vivre directement l’expérience du débat public.

L’initiative est organisée avec le soutien du Conseil de la Vallée, sous le patronage de l’Université de la Vallée d’Aoste, qui attribue désormais 2 crédits formatifs universitaires aux étudiants participant à la simulation, ainsi que du Réseau International des Chaires Senghor de la Francophonie. Cette reconnaissance souligne la valeur éducative d’un projet qui associe formation civique, ouverture culturelle et engagement dans la vie publique.

Les discussions de cette édition porteront sur deux questions particulièrement importantes pour l’avenir de la région : le développement durable et autosuffisant des stations de ski ainsi que la rétention des talents, un enjeu essentiel pour une petite région alpine confrontée aux défis démographiques et économiques.

« Ce sont des défis qui demandent de regarder loin, mais aussi de savoir agir ici et maintenant », a déclaré Stefano Aggravi, avant d’ajouter : « Votre présence ici est importante : la jeunesse ne doit pas être considérée uniquement comme l’avenir de la société, elle en est déjà une partie active et elle doit pouvoir trouver sa place dans la vie publique. Cette simulation est un jeu, mais c’est aussi une manière concrète de faire l’expérience de la démocratie ».

Ces thèmes touchent directement aux choix stratégiques auxquels la Vallée d’Aoste devra répondre dans les prochaines années. La question de l’avenir des stations de ski concerne non seulement le tourisme, qui représente un secteur économique majeur, mais aussi la capacité du territoire à adapter son modèle de développement face aux changements climatiques et aux nouvelles attentes des visiteurs. La question des talents renvoie quant à elle à la nécessité de créer des conditions favorables pour permettre aux jeunes de rester, de travailler et d’innover dans leur région.

La présidente du Conseil des jeunes valdôtains, Anduela Lleshi, a insisté sur la dimension participative de l’expérience : « La simulation répond à un besoin réel : donner aux jeunes un espace concret où leur parole compte, où elle est écoutée, discutée, parfois contestée, mais toujours prise au sérieux ». Elle a également rappelé que les prochains jours permettront aux participants de défendre leurs idées, mais aussi de rencontrer des personnes aux parcours et aux opinions différentes, capables d’enrichir la réflexion collective.

Cette approche prend une signification particulière dans une région dotée d’un statut d’autonomie comme la Vallée d’Aoste. L’autonomie ne peut en effet vivre pleinement que si elle est accompagnée d’une participation active des citoyens et d’une nouvelle génération capable de comprendre les institutions, de proposer des solutions et de prendre part aux choix qui concernent la collectivité.

Le président de la Région, Renzo Testolin, a conclu la séance inaugurale en invitant les jeunes à agir avec sérieux et ambition : « Je vous souhaite de prendre des décisions avec responsabilité, comme le ferait un bon père ou une bonne mère de famille, mais aussi avec passion et une vision tournée vers l’avenir ». Selon lui, les deux thèmes au centre des débats démontrent combien l’engagement des jeunes est indispensable pour construire leur avenir en Vallée d’Aoste et pour porter une vision à long terme capable de valoriser les ressources du territoire.

Les participants valdôtains à cette édition sont Anduela Lleshi, présidente de la simulation ; Letizia Gagliardi, vice-présidente de la simulation et présidente de commission ; Maria Camilla Gattoni, secrétaire générale ; Vittoria Mosconi et Kilian Anders Godioz, respectivement présidente et secrétaire de commission ; Mariel Plebs et Sara Rollandin, assesseures ; Ilaria Nicosia et Pietro Vuillermoz, chefs de groupe ; ainsi que les conseillers Raffaele Geraci, Thierry Grivel, Marco Morra, Leonardo Mosconi, Elia Perruquet, Andrea Prudenziati, Orinda Seferi, Alice Tomasoni, Roger Vairetto et Vittoria Verna. Les journalistes de la simulation sont Vittoria Ferrero et Gaia Pennucci.

La dimension internationale constitue également un élément central de cette édition avec la participation de trois délégations étrangères : Marie China, Diane Colin Milis et Théotime Jans du Parlement Jeunesse de Wallonie-Bruxelles ; Rosalie Faucher et Benjamin Brassard du Parlement Jeunesse du Québec ; ainsi que Shaloom Issia du Conseil des Jeunes de Lausanne.

Le programme prévoit que les journées des 4 et 5 août 2026 soient consacrées aux travaux en commissions autour des deux thèmes de réflexion. Le mardi 4 août à partir de 9h15, deux conférences diffusées en streaming viendront nourrir les débats : la première avec Martin Dodman, professeur d’écologie à l’Université de la Vallée d’Aoste, consacrée au développement durable des stations de ski ; la seconde avec Michela Ceccarelli, professeure de langue et de littérature françaises et spécialiste des questions liées à l’émigration, sur la valorisation des talents dans une petite région.

Les 6 et 7 août 2026, les jeunes retrouveront la séance plénière afin de débattre et d’adopter leurs projets de loi fictifs. La cérémonie de clôture aura lieu le vendredi 7 août à 16h, avec la remise des attestations de participation et la présentation des résultats du Conseil des jeunes valdôtains aux membres du Bureau du Conseil de la Vallée et aux chefs de groupe de l’Assemblée.

Au-delà de la simulation parlementaire, cette initiative représente un véritable investissement démocratique. Dans une période où les territoires alpins doivent affronter des défis majeurs — vieillissement démographique, transformation économique, évolution du tourisme et nécessité de retenir les nouvelles générations — donner aux jeunes un espace de réflexion et de décision constitue une condition essentielle pour préparer l’avenir. La Vallée d’Aoste ne pourra renforcer son identité et son autonomie que si elle parvient à associer pleinement sa jeunesse à la construction de son destin collectif.