Pollein, il Consiglio comunale mette in campo oltre 100 mila euro di investimenti e guarda alla riqualificazione del territorio

Si è riunito nella giornata di venerdì 31 luglio 2026 il Consiglio comunale di Pollein, presieduto da Carole Perrier, chiamato a esaminare un ordine del giorno composto da 8 punti. Una seduta dedicata soprattutto alla gestione finanziaria dell’ente, alla programmazione amministrativa dei prossimi anni e ad alcuni interventi concreti sul territorio comunale.

Dopo l’approvazione dei verbali della precedente riunione del 3 giugno 2026, l’assemblea ha preso atto del Piano economico finanziario predisposto dall’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Émilius, ente competente in materia, relativo alla TARI 2026, procedendo successivamente all’approvazione delle relative tariffe. Un passaggio che riguarda direttamente cittadini e famiglie, in un momento in cui il tema della gestione dei costi dei servizi pubblici locali continua a rappresentare una delle principali sfide per le amministrazioni comunali.

Il cuore della seduta è stato però rappresentato dalle decisioni legate al bilancio. Il Consiglio ha approvato l’integrazione e la variazione del DUPS 2026/2028 e la variazione numero 4 al bilancio di previsione pluriennale 2026/2028, con l’applicazione di 1.200 euro di avanzo accantonato destinati al conguaglio della PPR (Posizione Particolare Responsabilità) 2024 e di complessivi 104.000 euro di avanzo disponibile. Risorse che l’amministrazione ha scelto di reinvestire in interventi sul patrimonio comunale e nella qualità degli spazi pubblici.

Nel dettaglio, 65.000 euro saranno destinati alla riqualificazione della strada in località Moulin, 15.000 euro alla manutenzione esterna della scuola primaria, 12.000 euro ai nuovi cartelli legati alla nuova toponomastica, 10.000 euro alla manutenzione del centro polifunzionale della Grand-Place e 2.000 euro all’acquisto di nuova attrezzatura. Una distribuzione che evidenzia una linea amministrativa orientata sia alla cura delle infrastrutture esistenti sia al miglioramento dei servizi destinati alla comunità.

L’assemblea ha inoltre approvato il Documento unico di programmazione semplificato per il triennio 2027/2029, definendo così gli indirizzi strategici per il futuro dell’azione amministrativa. Sul fronte economico e agricolo è arrivato anche il sostegno all’iniziativa promossa dall’Associazione regionale Agricoltori Coldiretti Valle d’Aosta per chiedere una revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Una presa di posizione che si inserisce nel dibattito più ampio sulla tutela delle produzioni locali, sulla trasparenza verso i consumatori e sulla competitività delle aziende agricole valdostane.

Tra gli altri punti approvati figura la convenzione quadro per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali in ambito regionale attraverso il Consorzio degli Enti locali della Valle d’Aosta, strumento pensato per favorire collaborazione e razionalizzazione delle attività amministrative, soprattutto per i Comuni che devono garantire servizi sempre più complessi con risorse limitate.

In chiusura, il Consiglio ha confermato il Comitato di gestione incaricato della conduzione del forno comunale in località Chênière. Alla guida dell’organismo resterà Andrea Millet in qualità di presidente, affiancato da Guido Giorgio Vaudan e Andrea Cerchiari. I componenti resteranno in carica per tutta la durata della legislatura, garantendo continuità nella gestione di un presidio che rappresenta anche un elemento di identità e tradizione della comunità locale.

La seduta del Consiglio comunale di Pollein restituisce l’immagine di un’amministrazione impegnata a coniugare la gestione ordinaria con una visione di medio periodo. Gli investimenti approvati mostrano come anche realtà comunali di dimensioni contenute siano chiamate a svolgere un ruolo centrale nella manutenzione del territorio, nella tutela dei servizi e nella valorizzazione delle proprie specificità. In un contesto regionale caratterizzato da piccoli Comuni e forte legame con il territorio, la capacità di programmare e utilizzare in modo efficace le risorse disponibili diventa un elemento decisivo per rafforzare la qualità della vita delle comunità locali.