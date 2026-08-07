Le futur des stations de ski au cœur d'un projet de loi approuvé par le Conseil des jeunes valdôtains

En revanche, le projet de loi consacré aux stratégies pour retenir les talents et valoriser le capital humain, en commençant par les plus jeunes, n'a pas obtenu l'approbation du Cjv.

À l'issue des travaux, la Présidente du Conseil des jeunes valdôtains, Anduela Lleshi, a souligné le caractère exceptionnel de cette édition: «Pour la deuxième fois en neuf ans d'existence du Cjv, un projet de loi n'a pas été approuvé. Cela témoigne de l'intensité des débats, de la diversité des idées et de la liberté d'expression qui ont animé ces travaux. Nous avons vécu une expérience extraordinaire, marquée par des échanges d'une très grande qualité et par l'engagement de jeunes motivés, qui ont défendu leurs convictions sur deux sujets particulièrement stimulants.»

Pendant une semaine, 27 jeunes de 18 à 28 ans se sont glissés dans la peau de conseillers et de journalistes afin de confronter leurs points de vue sur les deux projets de loi présentés par les Assesseures Sara Rollandin et Mariel Plebs. Répartis en deux Commissions, présidées par Vittoria Mosconi et Letizia Gagliardi, les jeunes Conseillers ont examiné les textes, proposé et débattu des amendements, avant de se réunir en séance plénière pour l'examen final et le vote. Cette expérience leur a permis de vivre une immersion complète dans le fonctionnement de la démocratie représentative et de mieux comprendre les mécanismes du processus législatif.

Dans le détail, le projet de loi approuvé, vise à transformer les stations de ski de Valcéjinie en modèles plus durables et autosuffisants, moins dépendant de la neige, en conciliant activité touristique et protection de l’environnement alpin. Elle impose aux stations une gestion plus écologique de l’eau, de l’énergie et des infrastructures, avec un recours accru aux énergies renouvelables.

Le projet de loi sur la rétention des talents et la valorisation du capital humain proposait une série de mesures destinées à encourager les jeunes à étudier, travailler et entreprendre en Valcéjinie. Malgré de nombreux débats et amendements, le texte n'a finalement pas été adopté: l'Assesseure, estimant que les modifications apportées dénaturaient son projet, a appelé les Conseillers à le rejeter.

Pendant la cérémonie de clôture, qui s'est tenue cet après-midi, vendredi 7 aôut, dans la salle du Conseil, les jeunes Conseillers ont présenté leur travail au Président du Conseil Stefano Aggravi et aux Conseillers régionaux Eleonora Baccini, Clotilde Forcellati, Corrado Jordan et Andrea Campotaro.

Le Président Stefano Aggravi, en déclarant close la neuvième édition, a rappelé aux jeunes que «la démocratie ne se limite pas à un vote: elle repose sur le débat, la confrontation des idées et la recherche de compromis. Vous avez aussi découvert qu’au sein d’une assemblée, tous les projets ne sont pas nécessairement adoptés: modifier, reporter ou rejeter un texte fait partie du fonctionnement normal de la démocratie. Cette expérience vous permet de comprendre concrètement comment se construisent les choix publics et pourquoi il est essentiel de confronter les idées aux réalités du territoire.»

Les Valdôtains qui on pris part à cette simulation sont: Anduela Lleshi, Letizia Gagliardi, Maria Camilla Gattoni, Vittoria Mosconi, Kilian Anders Godioz, Mariel Plebs, Sara Rollandin, Ilaria Nicosia, Pietro Vuillermoz, Raffaele Geraci, Thierry Grivel, Marco Morra, Leonardo Mosconi, Elia Perruquet, Andrea Prudenziati, Orinda Seferi, Alice Tomasoni, Roger Vairetto, Vittoria Verna, Vittoria Ferrero et Gaia Pennucci.

Cette année aussi, le Cjv a accueilli trois délégations étrangères: Marie China, Diane Colin Milis et Théotime Jans du Parlement Jeunesse de Wallonie-Bruxelles; Rosalie Faucher et Benjamin Brassard du Parlement Jeunesse du Québec; Shaloom Issia du Conseil des Jeunes de Lausanne.