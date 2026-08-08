Sicurezza nei parchi: tra competenze dello Stato e vincoli di bilancio, un equilibrio difficile

Da qui la proposta del consigliere: ripristinare una guardiania nei parchi, una presenza fissa capace di scoraggiare comportamenti di questo tipo e restituire ai cittadini un senso di sicurezza che, va detto, oggi sembra spesso mancare.

È una proposta che, nel merito, è difficile non condividere. Chi non vorrebbe un parco più sicuro per i propri figli? Ma proprio perché la sicurezza è un tema che unisce, al di là degli schieramenti politici, vale la pena fermarsi a ragionare su due nodi che troppo spesso restano sullo sfondo del dibattito pubblico e che, invece, ne determinano concretamente l'esito.

Il primo punto riguarda le competenze. La sicurezza pubblica, in Italia, è materia che fa capo allo Stato centrale, non ai Comuni. Un'amministrazione locale può presidiare, sorvegliare, illuminare meglio un parco, installare telecamere: tutti interventi utili e concreti.

Ma il potere di intervenire davvero sulle conseguenze di certi comportamenti — arresti, misure restrittive, percorsi giudiziari — dipende da una cornice normativa nazionale che il Comune non può modificare. È lo stesso motivo per cui, come capita spesso di leggere nei commenti sui social, non è raro che una persona fermata al mattino venga rilasciata la sera stessa: non è un'anomalia locale, ma l'effetto di una legislazione che il territorio subisce senza poterla scrivere.

Le proposte, per quanto ben congegnate, si scontrano quindi con un limite strutturale che nessuna delibera comunale può superare da sola.

Il secondo nodo è forse ancora più concreto, ed è quello economico. Anche quando una proposta come la guardiania nei parchi trova consenso politico trasversale, la sua realizzazione si scontra con i vincoli di bilancio imposti dal patto di stabilità.

Assumere personale dedicato, garantirne la presenza continuativa, sostenerne i costi nel tempo: sono spese che un Comune fatica a sostenere quando i margini di manovra finanziaria sono stretti per legge.

È un paradosso che vale la pena sottolineare: mentre altrove — il Giappone è un esempio spesso citato — l'assenza di vincoli di questo tipo ha portato a inventare impieghi di ogni genere pur di dare lavoro alle persone e ridurre così il costo sociale della disoccupazione, in Italia il patto di stabilità finisce per bloccare sul nascere iniziative che avrebbero un doppio beneficio: più sicurezza per i cittadini e occupazione per chi verrebbe assunto.

Non è un caso isolato, ma un meccanismo che si ripete ogni volta che un'amministrazione locale prova a rispondere a un bisogno reale con strumenti concreti.

Il punto, allora, non è discutere se la proposta del consigliere sia giusta o sbagliata: è probabilmente condivisibile da chiunque abbia a cuore la sicurezza dei parchi cittadini.

Il punto è che, troppo spesso, le buone intenzioni della politica locale si infrangono contro due muri che il Comune, da solo, non può abbattere: una legislazione nazionale che non gli compete e un vincolo di bilancio che gli è imposto dall'alto.

Forse la vera domanda da porsi non è cosa può fare il singolo consigliere comunale, ma se non sia il caso di rimettere in discussione, a livello nazionale, regole che finiscono per penalizzare proprio i territori che vorrebbero investire di più nella sicurezza e nel benessere dei propri cittadini.