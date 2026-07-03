"Ma Francophonie", sélection de deux jeunes Valdôtains pour la post-production audiovisuelle et le sous-titrage

L’Union de la Presse Francophone -section de la Vallée d’Aoste-, le Comité des Traditions Valdôtaines et l’Alliance Française de la Vallée d’Aoste proposent à deux jeunes valdôtain.e.s de participer à la post-production de reportages audiovisuels qui seront réalisés dans le cadre du projet « Ma Francophonie, d’ici, d’ailleurs ».

Tous les jeunes âgés de 18 à 35 ans motivés et intéressés par la Francophonie et passionnés par l’audiovisuel et les nouvelles technologies numériques peuvent participer aux sélections en envoyant un curriculum vitae et une lettre de motivation (maximum une vingtaine de lignes) à l’adresse email : info@upfvda.org

Date limite de participation: 31 juillet 2026

Nous sélectionnerons un jeune qui a de bonnes bases dans la post-production audiovisuelle et un jeune parfaitement trilingue Italien-Français-Anglais afin d’assurer le sous-titrage des reportages dans ces différentes langues.

Les jeunes sélectionnés seront correctement rémunérés avec un contrat de « collaboration occasionnelle » ou sur présentation d’une facture (si en possession d’un numéro de TVA).

Ce projet est soutenu par la Région Autonome Vallée d’Aoste – Structure des activités culturelles, expositions et politiques identitaires.