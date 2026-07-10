Le SAVT lance le premier Trophée Bruno Follien à Saint-Oyen

Le SAVT donne rendez-vous à ses adhérents et à leurs familles le samedi 18 juillet 2026 pour la première édition du Trophée Bruno Follien, un concours de pétanque qui se déroulera au Nouveau Foyer de Saint-Oyen, chez Leo Collé. Plus qu'une simple compétition sportive, cette initiative entend rendre hommage à Bruno Follien en perpétuant son souvenir à travers un moment de rencontre, de partage et d'amitié, dans le plus pur esprit associatif et syndical.

Le concours débutera à 14 h 30. Les inscriptions pourront être effectuées directement sur place, au restaurant, jusqu'à 14 h. Les équipes seront constituées par tirage au sort selon le système « Baraonda » et les participants s'affronteront au cours de trois parties, dans une formule qui privilégie autant la convivialité que l'esprit de compétition.

Les personnes souhaitant prolonger cette journée auront également la possibilité de déjeuner au Nouveau Foyer. Les réservations devront être effectuées directement auprès du restaurant avant le vendredi 17 juillet.

La participation au concours est fixée à 5 euros. Le vainqueur remportera le Trophée Bruno Follien, tandis que des récompenses seront attribuées aux dix premiers classés. Tous les participants recevront également un souvenir de cette première édition, appelée à devenir un rendez-vous biennal, organisé selon une formule non consécutive.

Pour tout renseignement complémentaire, les personnes intéressées peuvent contacter Aldo au 335 6823445.