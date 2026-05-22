Il Giro si prende la Valle: da Aosta a Pila, una 14ª tappa da brividi

La Valle d’Aosta si prende la scena del Giro d’Italia con una di quelle tappe che non fanno sconti a nessuno. La 14ª frazione, da Aosta fino a Pila, è un concentrato di salite, cambi di ritmo e paesaggi che sembrano disegnati apposta per la regia televisiva.

È una tappa che non “passa” in Valle: la attraversa, la scalda e la racconta tutta, dai fondovalle ai 1.800 metri finali di Pila.

Partenza da Aosta: il Giro tra pietra romana e folla

La partenza ufficiale è fissata in Piazza Émile Chanoux, cuore della città.

Da lì il gruppo si muoverà in passerella cittadina attraversando alcuni dei simboli più riconoscibili della città romana:

Porta Praetoria

Arco d'Augusto

via Sant’Anselmo e centro storico

Poi il via ufficiale e subito direzione Saint-Christophe e pianura, prima di iniziare a “fare sul serio”.

E qui Piazza Chanoux domani sarà un teatro pieno. Il Giro quando entra in città come Aosta non è solo sport, è proprio immaginario collettivo.

Il percorso: una Valle d’Aosta senza tregua

Dopo il via, la corsa toccherà in sequenza:

Saint-Christophe

Quart

Nus

salita di Saint-Barthélemy

ritorno su Nus

rientro verso Aosta

deviazione verso Roisan

salita di Doues

passaggio su Verrogne

discesa su Saint-Nicolas

Saint-Pierre

Aymavilles

Gressan

salita finale verso Pila

È una specie di “otto alpino” dentro la Valle: si sale, si scende, si respira poco e si ragiona ancora meno.

Le salite che decideranno tutto

Saint-Barthélemy: la prima sentenza

La salita verso Saint-Barthélemy è lunga, regolare e già selettiva. Non è cattiva in modo brutale, ma logora. È il tipo di salita che ti toglie le gambe senza accorgertene.

Quota intorno ai 1.600 metri, e qui qualcuno potrebbe già provare a “testare” la gamba dei big.

Verrogne: il punto dove si decide il Giro

Qui non si scherza.

La salita di Verrogne è quella che può davvero cambiare la classifica generale:

stretta

tecnica

pendenze dure a tratti

ritmo spezzato

Se qualcuno ha le gambe, attacca qui. Se qualcuno è in difficoltà, qui paga.

Pila: il gran finale alpino

L’arrivo a Pila è una salita lunga circa 12–13 km.

È il classico arrivo da scalatori puri:

pendenze costanti

niente respiro

finale dove non si bluffa

Qui si scrive la classifica del giorno, senza discussioni.

Cronotabella indicativa dei passaggi

Gli orari sono stimati sulla base della distanza e della media prevista. Ovviamente il meteo e l’andatura possono cambiare tutto.

Località Orario indicativo Aosta (partenza) 12:45 – 13:00 Saint-Christophe 13:05 Quart 13:10 Nus 13:25 Saint-Barthélemy 14:00 Nus (ritorno) 14:30 Aosta 15:00 Roisan 15:15 Doues 15:40 Verrogne 16:15 Saint-Nicolas 16:35 Saint-Pierre 16:50 Aymavilles 17:00 Gressan 17:10 Pila (arrivo) 17:35 – 17:50

Dove guardarla: i punti migliori (secondo Aostacronaca)

Se uno vuole davvero godersi la tappa, questi sono i posti giusti:

Saint-Barthélemy: paesaggio enorme e primo vero stress

Doues

Verrogne: il cuore della corsa, lì passa la classifica

Gressan verso Pila: la vista sulla plaine è spettacolare

Arrivo a Pila: atmosfera da grande tappa alpina

Una Valle d’Aosta protagonista vera

Questa è la parte interessante, non è una tappa “di passaggio”. È una tappa costruita per la Valle. RCS ha scelto un disegno che valorizza il territorio:

niente lunghi trasferimenti anonimi

tante salite vere

passaggi nei comuni

arrivo in quota

E soprattutto una cosa: la Valle non è cornice, è protagonista.

Chiusure strade e impatto sul territorio

Le principali arterie interessate saranno:

centro di Aosta

dorsale per Saint-Barthélemy

strade di Roisan e Doues

salita di Verrogne

accesso finale da Gressan a Pila

Le chiusure scatteranno circa 2 ore prima del passaggio e riapriranno dopo il transito dell’ultimo veicolo.

La Valle d’Aosta non si limita a ospitare il Giro: se lo prende. E se la corsa esplode davvero sulle salite giuste, Verrogne e Pila possono diventare uno di quei momenti che poi si rivedono negli highlights per anni. Perché nella Petite Patrie non si corre solo una tappa: si corre dentro la montagna.