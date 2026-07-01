La Thuile accende la WHOOP UCI Mountain Bike World Cup in Valle d’Aosta: non solo gare, ma tre giorni di spettacolo nel Villaggio Evento

Mancano pochissimi giorni al via della WHOOP UCI Mountain Bike World Series di La Thuile – Valle d’Aosta, pronta a vivere la sua seconda edizione con un programma ancora più ricco e spettacolare.

Dopo il debutto del 2025, che ha segnato l’ingresso della località nel circuito Downhill e il grande ritorno dell’Enduro internazionale, La Thuile alza ancora il livello con l’arrivo del Cross Country Olimpico (XCO) e dello Short Track (XCC). Dal 3 al 5 luglio 2026, la località valdostana ospiterà quindi quattro discipline in un unico grande evento: Downhill, Enduro, XCO e XCC.

Una World Cup che non dura solo il tempo di una manche.

Per tre giorni La Thuile diventerà una vera città della mountain bike, con 890 atleti provenienti da 42 nazioni, 75 team e oltre 24.000 mq di paddock distribuiti attorno al piazzale delle funivie. Il Villaggio Evento e i paddock saranno aperti al pubblico, offrendo a fan e spettatori la possibilità di vivere da vicino l’atmosfera della Coppa del Mondo, tra team ufficiali, meccanici al lavoro, rider, partner, musica e attività per tutte le età.

Per assistere alle gare sono disponibili i biglietti d’ingresso acquistabili online e, durante il weekend, anche direttamente in loco. Il biglietto consente l’accesso all’area stadio, ai punti spettatore lungo il percorso della downhill e l’utilizzo della seggiovia Bosco Express, permettendo di raggiungere comodamente i principali spot della gara e vivere la Coppa del Mondo da prospettive differenti.

Il programma di gara resta il cuore del weekend, ma La Thuile vuole offrire un’esperienza che va oltre lo sport: tra una prova e l’altra, il pubblico potrà scoprire le tante attivazioni proposte dai partner ufficiali del circuito e dell’evento. Sono previsti momenti di relax e svago, incontri con i rider e sessioni di autografi, attività sulla pump track, test bike, DJ set e iniziative dedicate ai più piccoli, come quella di sabato, quando i bambini avranno la possibilità di entrare in bici nel percorso di Coppa del Mondo di Cross Country.

Anche il Villaggio Evento sarà protagonista, con food area, beer garden, punti di incontro e spazi pensati per vivere l’intera giornata in atmosfera World Cup. Ad animare il weekend ci saranno anche le mascotte di Monster Energy e Thuilly, pronte a scaldare il pubblico e a incuriosire i più giovani.

Spazio anche alla sostenibilità concreta.

Con Trash Free Trails, fan e spettatori saranno invitati a vivere l’evento nel rispetto dell’ambiente montano, mentre il partner ClikSoda installerà diversi punti di erogazione dell’acqua attorno al Villaggio Evento. Il consiglio è semplice: portare con sé una borraccia, bere spesso e contribuire a ridurre l’utilizzo della plastica monouso.

Tra le novità pensate per coinvolgere il pubblico c’è anche il Partner Passport: i primi 500 spettatori di sabato e i primi 500 di domenica che ritireranno il proprio biglietto riceveranno un carnet da completare visitando gli stand dei partner. Una volta raccolti tutti i timbri, sarà possibile ritirare un gadget ufficiale della Coppa del Mondo.

E quando sembrerà che la giornata sia finita, lo spettacolo continuerà. Sabato sera torna infatti uno degli appuntamenti più attesi del weekend: The Night Fall by CVA, l’ultima prova speciale della UCI Enduro World Cup, la prima speciale in notturna della storia dell’enduro e uno dei momenti più spettacolari dell’intero calendario. Una vera prova cronometrata, illuminata e accessibile al pubblico lungo il percorso, con arrivo nel cuore del Villaggio Evento e un’atmosfera da stadio.

Per seguire al meglio programma, gare, risultati, appuntamenti e mappa del Villaggio Evento, il riferimento è l’app gratuita UCI MTB World Series, strumento indispensabile per orientarsi nell’area grazie alla mappa interattiva, consultare il programma dell’evento e seguire lo svolgimento delle gare con i risultati in tempo reale.

La UCI MTB World Cup La Thuile – Valle d’Aosta è un evento da vivere.

Biglietti e prevendite online

Le prevendite sono già disponibili sul sito ufficiale dell’evento: www.lathuileworldcupmtb.com

Biglietti seggiovia

I biglietti per la risalita con gli impianti sono acquistabili online a tariffa agevolata fino alle ore 18:00 di giovedì 2 luglio.

Successivamente saranno disponibili esclusivamente presso le biglietterie dell’evento al prezzo di 20 €.

Biglietto Spettacolo – Area Prato

Il biglietto per l’accesso all’Area Prato sarà acquistabile online anche durante i giorni di gara (fino al giorno di validità del biglietto) al prezzo di 10 €, oltre che presso le biglietterie in loco.

Ingresso gratuito