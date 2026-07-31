La Vallée d’Aoste au 36e Salon International du Livre de Montagne de Passy

L’Assessorat de l’éducation, de la culture et des politiques identitaires informe que la Région autonome Vallée d’Aoste participera au 36e Salon International du Livre de Montagne de Passy, en Haute-Savoie, qui ouvrira ses portes du vendredi 7 au dimanche 9 août 2026.

Organisé par l’Association Montagne en Pages depuis 1990, le Salon réunit chaque année les libraires, les éditeurs et les spécialistes provenant de tout l’arc alpin. Cette 36ème édition est dédiée au thème des paysages vivants et sera animée par de nombreux événements, rencontres littéraires, conférences, tables rondes, projections, expositions et animations.

Le stand valdôtain - aménagé par la structure Activités culturelles, expositions et politiques identitaires - sera témoignage de l’importance que les livres et la littérature jouent dans la programmation des activités et des initiatives culturelles conçues par l’Assessorat de l’education, de la culture et des politiques identitaires. Les visiteurs pourront apprécier les catalogues d’art édités à l’occasion des expositions organisées par la Région et, notamment, les expositions ouvertes à Aoste et sur le territoire, et découvrir le patrimoine culturel, historique, artistique, linguistique et immatériel de la Vallée d’Aoste.

Il s’agit non seulement d’une manifestation culturelle et touristique, mais également d’un véritable lieu de rencontre et partage, offrant ainsi une opportunité précieuse pour consolider les liens entre la Vallée d’Aoste et l’Haute-Savoie.