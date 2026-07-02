Les défis contemporains des communautés alpines au cœur de la 5e École d’été de Saint-Nicolas

L’École d’été de Saint-Nicolas, rendez-vous universitaire international consacré aux études francoprovençales et alpines, revient pour sa bashing cinquième édition autour des communautés de montagne face aux défis contemporains: culture, langue et territoire.

Organisée par le Centre d’études francoprovençales (Cefp), avec le soutien du Conseil de la Vallée et de la Commune de Saint-Nicolas, l’édition 2026 se tiendra du 13 au 17 juillet et réunira une trentaine de chercheurs, enseignants, étudiants et passionnés venus d’Italie, de France, de Suisse, du Canada et du Royaume-Uni.

En partenariat avec les universités Lyon Catholique, Sorbonne Nouvelle, Côte d’Azur et Neuchâtel, cette formation intensive propose une approche pluridisciplinaire innovante, à la croisée de l’anthropologie, de la dialectologie, de la sociolinguistique, de la littérature, de la géographie et de l’histoire contemporaine.

Les travaux s’ouvriront le lundi 13 juillet à 14h00, à la Meison de Sandre (Centro polifunzionale) en présence du Président du Conseil Stefano Aggravi, de la Syndique de Saint-Nicolas Marlène Domaine, de la Directrice du Cefp Christiane Dunoyer et du professeur de l'Université catholique de Lyon Fabio Armand.

Le programme comprend neuf conférences, deux cours de langue vivante, deux ateliers pratiques, un atelier de danses traditionnelles, deux séances de yoga en francoprovençal, un récital de poésie, une formation intensive de graphie historique par le professeur Andrea Rolando.

Le public est invité à participer à l’ensemble des activités culturelles, ouvertes dans la limite des places disponibles.

Parmi les thèmes abordés au cours de la semaine figurent les attitudes et habitudes linguistiques à Saint-Nicolas (mardi 14 juillet à 9h30, Anja Mitschke), ainsi que les conflits d’alpages dans le Chablais (10h30, Arnaud Delerce). Le mercredi 15 juillet sera consacré à la folklorisation des danses populaires en Suisse romande (9h30, Vincent Schicker) et aux îlots francoprovençaux comme exemple de langues minorisées dans une perspective universelle (10h30, Luisa Seguin), avant une table ronde à 14h30 consacrée à l’enseignement du francoprovençal dans le cadre scolaire, pendant laquelle sera illustrée une partie des modules élaborés dans le cadre du micro-projet Elan (Alcotra France-Italia 2021-2027). Le jeudi 16 juillet, Christiane Dunoyer présentera une analysis des récits des crises du monde alpin (9h30), suivie de l’intervention de Yan Greub sur les problèmes de la lexicographie francoprovençale (10h30). Le vendredi 17 juillet à 9h30, Naomi Nagy (Université de Toronto) proposera une réflexion sur l’adaptation des méthodes de terrain aux besoins des communautés linguistiques.

L’École fera étape au Musée Cerlogne le jeudi 16 juillet à partir de 17h00, à l'occasion du vernissage de l’exposition sur la littérature francoprovençale "Lettres, entzarmo et freussemen di ten", conçue par le Cefp. Suivront une conférence de Rémi Mogenet sur la paysannerie dans la littérature, un récital de poésie francoprovençale et une rencontre musicale avec Ruben Voyat et Edoardo Milleret.

Pour le Président Stefano Aggravi, « l’École d’été de Saint-Nicolas est devenue un rendez-vous de référence pour la réflexion sur les langues, les cultures et les territoires de montagne. La participation de chercheurs et d’étudiants venus de plusieurs pays témoigne de son rayonnement international. »

« L'approche pluridisciplinaire de cette Ecole d'été - ajoute la Directrice Christiane Dunoyer - favorise la rencontre entre scientifiques de haut niveau travaillant sur les réalités francoprovençales et alpines contemporaines. »

Le programme complet est disponible sur le site du Centre d'études francoprovençales: https://www.centre-etudes-francoprovencales.eu/