Riforma del Corpo Forestale: nominati i relatori in Commissione

Le Commissioni "Affari generali" e "Assetto del territorio", riunite nella mattina di oggi, martedì 13 gennaio 2026, hanno iniziato l'esame di un disegno di legge che contiene nuove disposizioni sull’ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d’Aosta e sulla disciplina del relativo personale. La seconda Commissione ha nominato relatore del provvedimento la Consigliera Josette Borre (UV), mentre la terza il Consigliere Michel Martinet (UV).

Il testo, depositato il 24 dicembre 2025 dalla Giunta regionale, si compone di 85 articoli volti a ridisciplinare in modo organico l’ordinamento del Corpo forestale valdostano, tenendo conto dell’evoluzione normativa e, in particolare, delle disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 3/2024, che ha istituito il comparto di negoziazione "Sicurezza e Soccorso Valle d’Aosta".

«L’obiettivo è quello di valorizzare il ruolo strategico del Corpo forestale, che opera quotidianamente a tutela del territorio, dell’ambiente e delle risorse naturali, rafforzandone l’assetto organizzativo, nel rispetto delle competenze regionali e in un’ottica di maggiore efficienza operativa, anche attraverso una migliore integrazione con gli altri soggetti del sistema regionale della sicurezza e del soccorso - evidenziano i Presidenti delle Commissioni seconda e terza, Marco Sorbara (FI) e Corrado Jordan (UV) -. Un passaggio che riconosce il valore e la professionalità del personale forestale e ne rafforza il contributo alla salvaguardia del territorio valdostano. Lunedì 19 gennaio cominceremo il percorso di audizioni con l'Assessore alle risorse naturali, Speranza Girod, accompagnata dai dirigenti competenti.»

Nella mattina di oggi, le Commissioni, riunite congiuntamente, hanno inoltre sentito il Presidente della Regione, Renzo Testolin, accompagnato dalle strutture dirigenziali del legislativo, del personale, della protezione civile e dei vigili del fuoco, sul disegno di legge relativo all’organizzazione del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco.

«L'esame del provvedimento - riferiscono i Presidenti delle due Commissioni - procede in maniera approfondita e nelle prossime settimane sentiremo le organizzazioni sindacali, il Consiglio permanente degli enti locali, i rappresentanti dei Vigili del fuoco volontari e del Soccorso alpino.»