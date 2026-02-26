Alberi tagliati e luminarie d’oro, 'Saint-Vincent Rialzati 'passa all’attacco

Alberi che cadono – o vengono fatti cadere – e luminarie che brillano. In mezzo, oltre centomila euro di spesa pubblica e viali che attendono manutenzione. È su questo crinale che il gruppo di minoranza Saint-Vincent Rialzati ha scelto di portare il confronto politico nell’ultimo Consiglio comunale, riunitosi martedì 24 febbraio 2026 alle 18.30 nella Sala consiliare del Municipio.

Due interpellanze e una mozione hanno scandito un intervento che punta dritto alla gestione del territorio e delle risorse. Il primo affondo riguarda i pini marittimi di Viale IV Novembre, il viale che conduce alle Terme e che rappresenta uno dei simboli verdi del paese. La minoranza ha richiamato l’attenzione sull’abbattimento recente di uno degli esemplari storici, collegando l’episodio ai lavori eseguiti nel 2022 per la sistemazione dei marciapiedi, quando erano state tagliate parti significative delle radici affioranti.

Secondo quanto evidenziato dal gruppo, quegli interventi potrebbero non essere stati così “salutari” per le piante, dal momento che l’apparato radicale costituisce l’unico sistema di ancoraggio per questa specie e il suo indebolimento può comprometterne la stabilità nel tempo. Da qui la richiesta di chiarimenti sulle motivazioni dell’abbattimento, sull’eventuale presenza di perizie tecniche preventive e sullo stato di salute degli altri pini. Non solo: la minoranza sollecita anche la ripiantumazione degli alberi abbattuti, per preservare un viale coerente con l’immagine di “Riviera delle Alpi” che Saint-Vincent continua a promuovere.

Il secondo fronte è quello delle iniziative turistiche e degli eventi natalizi. Il dato che emerge è chiaro: l’impegno complessivo sostenuto dall’Amministrazione ammonta a circa 112 mila euro. Dentro questa cifra rientrano 33 mila euro per gli eventi natalizi, circa 55 mila euro per le luminarie di Capodanno, oltre ad altri importi destinati alla sicurezza e alla manifestazione di carnevale. Saint-Vincent Rialzati non contesta l’importanza degli eventi, ma chiede di valutare con trasparenza il rapporto tra risorse impiegate e ricadute effettive in termini di affluenza turistica, partecipazione e sostegno al commercio locale. In sostanza: quanto hanno reso quei 112 mila euro?

Infine, la mozione sulla manutenzione ordinaria e straordinaria di Viale Piemonte riporta il dibattito su un tema meno scintillante ma più strutturale: il degrado urbano segnalato da tempo. La minoranza sottolinea come l’iniziativa abbia rimesso al centro una situazione che richiede interventi concreti. Nel corso del dibattito, la maggioranza ha manifestato la disponibilità ad aprire un confronto e a coinvolgere anche la minoranza nello studio delle possibili soluzioni. Un’apertura definita come un “segnale positivo di collaborazione”, nella prospettiva di lavorare a soluzioni condivise nell’interesse del territorio, del decoro urbano e dell’immagine turistica di Saint-Vincent.

Resta però una domanda politica di fondo: si investe di più nell’effetto scenografico o nella cura quotidiana del paese? Saint-Vincent Rialzati ha scelto di mettere sul tavolo numeri e alberi, radici e luminarie. Ora spetta all’Amministrazione dimostrare che dietro le luci non ci siano ombre.