Violenza di genere e giustizia riparativa: a Palazzo regionale tre incontri per cambiare sguardo

Violenza di genere e giustizia riparativa: tre incontri formativi e di approfondimento a Palazzo regionale

La Presidenza della Regione comunica che è in programma un ciclo di tre eventi formativi e di approfondimento dedicati ai temi della violenza di genere, della comunicazione interpersonale e della giustizia riparativa, a partire dai contenuti del volume “Violenza di genere, giustizia riparativa, ascolto e comunicazione. Una sfida possibile?”, organizzati in collaborazione con l’Associazione di studi e ricerche di psicologia giuridica.

Le iniziative si inseriscono nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle persone e della comunità familiare, in coerenza con il protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione con le principali Autorità giudiziarie, le forze dell’ordine, i servizi sociali, l’Azienda USL, la Sovraintendenza agli Studi, la Consigliera di Parità, il Centro antiviolenza, l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta.

Il programma prevede tre appuntamenti, che si terranno nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale ad Aosta, a cura di Marilinda Mineccia, magistrato, presidente dell’Associazione di studi e ricerche di psicologia giuridica e già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta e di Novara, che dialogherà con alcuni degli autori dell’opera.

Venerdì 6 marzo, ore 15: il primo incontro sarà dedicato all’illustrazione dei contenuti del volume “Violenza di genere, giustizia riparativa, ascolto e comunicazione. Una sfida possibile?”; interverranno Sabrina Galli, Marco Briamonte, Giovanni Ghibaudi, Anna Sironi, Patrizia Patrizi e Piercarlo Lunardi (Programma).

Venerdì 27 marzo: l’appuntamento si strutturerà un due momenti di approfondimento. Alle ore 15 saranno affrontati i temi della corretta comunicazione interpersonale nella prevenzione e nell’accertamento dei reati di violenza di genere e delle prospettive dopo la commissione del reato, con gli interventi di Paola Maggiori, Luca Bollati e Paolo Granetto; alle ore 17.30, saranno presentate le ultime novità legislative in tema di contrasto alla violenza di genere, con un riferimento alla realtà territoriale della Valle d’Aosta, attraverso i contributi di Giuseppe Marra, Manlio D’Ambrosi, Gian Maria Sertorio, Livio Propato e Cristina Porta. (Programma).

Venerdì 17 aprile, ore 15: si terrà l’incontro conclusivo, dedicato al tema “Riscoprire il valore e le potenzialità della comunicazione interpersonale”, con un focus sulle prospettive della giustizia riparativa tra pena e ricostruzione dei legami sociali e un momento dedicato ai commenti e alle riflessioni in dialogo con l’uditorio. Interverranno Marta Lamanuzzi, Monica Delmonte, Massimo Verzaro, Cristina Porta e Juri Nervo. Nel corso del pomeriggio sarà proiettato il docu-film “The Meeting” di Alan Gilsenan, su un incontro di giustizia ripartiva realmente accaduto. (Programma).

L’iniziativa mira a favorire momenti di formazione, confronto e dialogo tra istituzioni, operatori del settore, professionisti e ordini e collegi professionali, promuovendo una cultura condivisa dell’ascolto, della comunicazione e della presa in carico delle vittime.

Il programma ha ottenuto il sostegno morale della Fondazione CRT.