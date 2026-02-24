Dal Consiglio comunale di Pollein, via libera a bilancio e opere pubbliche

Lunedì 23 febbraio 2026 si è riunito il Consiglio comunale di Pollein, presieduto da Carole Perrier, con sei punti iscritti all’ordine del giorno e una seduta concentrata soprattutto su aspetti amministrativi e programmatori.

Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente del 22 dicembre 2025, l’Assemblea ha affrontato la questione della rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori comunali e dei componenti della commissione edilizia. Il provvedimento si è reso necessario, come spiegato dal sindaco Angelo Filippini, “a causa di un mero errore materiale”. Nelle precedenti deliberazioni di ottobre e dicembre 2025, infatti, il Comune era stato inserito nella fascia C anziché nella fascia B ai fini della quantificazione delle somme spettanti. Da qui la necessità di correggere l’inquadramento e di rideterminare le indennità con decorrenza dall’inizio del mandato e per l’anno 2026, riallineando così gli importi alla fascia corretta.

Il Consiglio ha poi approvato il nuovo Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria. Il testo introduce un meccanismo di aggiornamento automatico delle tariffe: a partire dal 1° gennaio 2026 le somme saranno rideterminate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Una scelta che punta a garantire coerenza con l’andamento del costo della vita e maggiore stabilità nel tempo.

Passaggio centrale della seduta è stata la prima variazione al bilancio di previsione 2026/2028, per un importo complessivo di 360.263,58 euro, attraverso l’applicazione dei fondi di avanzo di amministrazione vincolato e la contestuale integrazione e variazione al DUPS. Le risorse saranno destinate in larga parte a interventi sul territorio: 165.977,12 euro per il rifacimento e la sistemazione della strada in località Moulin, 87.660,13 euro per la strada di località Les Iles e 87.805,33 euro per interventi di riduzione del rischio idrogeologico in località Arpisson. Si tratta di opere che riguardano direttamente la sicurezza e la qualità delle infrastrutture locali, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni legati al dissesto.

Prima delle comunicazioni finali, il Consiglio ha proceduto alla nomina della Commissione di gestione della Biblioteca comunale. Ne faranno parte Lara Manella in rappresentanza del Consiglio comunale e, come rappresentanti degli utenti, Angela Perri, Nadia Gyppaz, Francesca Agnesod, Franca Fabrizio ed Eleonora Bonadé. Completeranno la composizione il sindaco o un suo delegato e l’aiuto bibliotecario in qualità di esperto. Un organismo che avrà il compito di accompagnare le attività della Biblioteca, rafforzandone il legame con la comunità.

In chiusura di adunanza, il sindaco ha ricordato i prossimi appuntamenti: l’11 aprile si terrà la corvée degli adulti, il 27 aprile quella nelle scuole, mentre il 6 marzo è prevista la visita al forno comunale con i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia e primaria. In quell’occasione, oltre a scoprire il funzionamento del forno, i più piccoli potranno preparare dei biscotti da portare a casa, trasformando un momento didattico in un’esperienza concreta di condivisione e tradizione.