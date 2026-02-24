Conservatoire de la Vallée d’Aoste, sì unanime alla nuova norma: più tutele per docenti e mobilità

Il Consiglio Valle ha dato il via libera definitivo, con voto unanime, alla modifica della norma di attuazione in materia di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Un passaggio tecnico ma fondamentale che sancisce ufficialmente la nascita del "Conservatoire de la Vallée d’Aoste" (ex Istituto musicale pareggiato) e ne ridisegna le regole del gioco per il personale.

L'aggiornamento approvato oggi, martedì 24 febbraio, inserisce la clausola di invarianza finanziaria richiesta dal Ministero: i costi dei trasferimenti saranno a carico dei bilanci dei singoli Conservatori.

La norma non è solo un cambio di nome. Introduce infatti un nuovo sistema di reclutamento per i docenti e regola la mobilità tra istituzioni AFAM. Un punto fermo resta la specificità valdostana: i trasferimenti verso la nostra regione rimangono vincolati alla conoscenza della lingua francese.

La modifica approvata oggi, trasmessa dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie il 9 febbraio scorso, aggiunge una clausola di invarianza finanziaria: gli oneri delle procedure di mobilità saranno a carico dei Conservatori, nel rispetto dei limiti di bilancio e della normativa vigente.



Il dibattito in Aula



«_Nel merito votiamo la proposta_ - ha dichiarato la Capogruppo di AVS, Chiara Minelli -_, ma sconcerta il metodo con cui si è arrivati a

questa modifica: un percorso tortuoso, con un balletto tra Commissione paritetica, Ministeri e Regione. Se c'è voluto un anno per inserire una clausola di invarianza finanziaria, cosa succederà con le prossime norme di attuazione? E penso in particolare a quella sulle concessioni idroelettriche. È un metodo che ci preoccupa molto._»



Il Vicecapogruppo di AVS, Eugenio Torrione, ha aggiunto: «_Quello che chiediamo Governo regionale è di sollecitare il più possibile Roma, di favorire la convocazione della Commissione paritetica per portare avanti i dossier e, soprattutto, di essere informati in modo puntuale su ciò che accade. Non sapere è ciò che genera maggiore preoccupazione: se veniamo aggiornati su piccoli e grandi movimenti riguardanti le

questioni importanti della Valle d’Aosta, ci preoccuperemo di più o di meno e lo faremo tutti insieme._»



Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha spiegato che la modifica approvata «_fa parte di un percorso di affinamento del testo normativo a suo tempo presentato, particolare peraltro già previsto nella relazione della norma approvata in precedenza, ed è stata richiesta dal Ministero in una fase successiva alla concertazione in Commissione paritetica. Attribuire a qualcuno la responsabilità dei tempi lunghi è difficile, perché ciascuno ha svolto il proprio ruolo. L’iter ha previsto approfondimenti tramite l’acquisizione di pareri dei

Ministeri competenti prima dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e, di questo, a noi non resta che prenderne atto. Per

quanto riguarda le altre norme di attuazione, il senso di responsabilità impone di lavorare per risolvere i problemi sollevati e riuscire a portarle ad approvazione, ed è ciò che stiamo facendo. Quando vi saranno le soluzioni, le metteremo a disposizione._»



Il Consigliere Fulvio Centoz, nell'esprimere il voto a favore del gruppo PD-FP, ha evidenziato: «_Sulle norme di attuazione bisognerà fare un

ragionamento tutti insieme, perché il rapporto tra Stato e Regione è molto delicato: disciplinarlo in maniera puntuale può avere effetti positivi ma anche negativi. Nel merito di questa norma, sono molto contento perché dà una risposta ai lavoratori del Conservatorio,

riconoscendo il loro percorso anche in caso di trasferimento. Questo però ci deve far riflettere: se si aprono questi canali, spostarsi diventa più semplice e c’è il rischio di perdere persone di valore attratte da Conservatori più allettanti._»



«_Les dispositions d’application représentent un moment très important, où l’État délègue des fonctions à notre Région_ - a déclaré le Conseiller Laurent Viérin (UV) -. _En 2007, l’État nous a délégué les compétences en matière de haute formation musicale et ce parcours se met à jour aujourd’hui avec l’approbation de ces modifications législatives qui améliorent une situation - de par la dénomination et les règles pour le personnel enseignant - relevant, sur le plan des principes, de la volonté de cette Assemblée d’exercer pleinement ses propres compétences. Cela nous rappelle que l’Autonomie est une valeur qui doit être cultivée et défendue chaque jour._»



Per il Capogruppo di Forza Italia, Pierluigi Marquis, «_questa approvazione è il risultato di un lavoro positivo di aggiornamento delle nostre prerogative. Vogliamo sottolineare l’importanza di questa finalizzazione per la Valle d'Aosta e per le sue istituzioni: è fondamentale riconoscere il lavoro fatto dalla Commissione paritetica, il valore di questo voto e le opportunità che ne conseguono per la nostra regione._»



L’atto sarà ora inviato al Ministro per gli affari regionali per proseguire l’iter, che si concluderà con l’approvazione del decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri.