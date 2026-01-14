Prima riunione 2026 del CPEL: via libera a forestali e strutture per anziani

Mercoledì 14 gennaio 2026 si è riunita, in modalità mista, l’Assemblea del Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL) per l’espressione di due pareri su provvedimenti di competenza regionale.

Il primo punto all’ordine del giorno riguardava il disegno di legge regionale n. 6, intitolato “Nuove disposizioni sull’ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d’Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Abrogazione della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, e di altre disposizioni in materia”. Il testo, introdotto dal Presidente del CPEL, Alex Micheletto, ha ottenuto parere favorevole, accompagnato da alcune osservazioni formulate dai rappresentanti degli Enti locali, soprattutto in materia organizzativa e di personale.

Esito positivo anche per il secondo punto in discussione: la proposta di deliberazione della Giunta regionale relativa all’aggiornamento dell’elenco delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani, pubbliche e private, presenti in Valle d’Aosta. Il provvedimento interviene anche sulla modifica del termine di scadenza per la presentazione delle istanze di accreditamento da parte delle strutture interessate. La materia è stata illustrata in Assemblea dal responsabile politico del settore, Mauro Lucianaz.

Con questi due pareri si è così aperta ufficialmente l’attività del CPEL per il 2026, anno che si preannuncia denso di interventi normativi su temi ambientali e sociali di diretto interesse per gli enti locali valdostani.